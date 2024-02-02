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經濟
國際金融

紐約社區銀行大撥備 股價挫38% 受累美商業房產困境 德銀日銀行同遭殃

【明報專訊】美國商業房地產的困境開始影響銀行業。美國紐約社區銀行（New York Community Bancorp）（美：NYCB）因商業房地產信貸的潛在損失而進行巨額撥備之際，德銀（德：DBK）昨亦公布第4季為美國商業地產信貸進行的撥備，是上一年同期的4倍以上，並警告商業房地產再融資，是該領域面臨的最大風險。與此同時，日本青空銀行（日：8304）亦預計因投資美國商業地產領域而出現年度虧損，昨股價挫21.5%跌停板。

去年美國地區銀行爆發危機後，向破產的Signature Bank購入大量資產的紐約社區銀行，出乎意料錄得嚴重虧損。受到商業房地產貸款潛在壞帳等影響，紐約社區銀行第4季撥備高達5.52億美元，較分析師預期的4500萬美元撥備高出超過11倍，並較第3季的6200萬美元撥備急劇上升，令市場震驚。受到巨額撥備影響，紐約社區銀行第4季虧損達2.52億美元，按年轉盈為虧，導致周三股價急挫38%，昨早段再挫3%。

向Signature Bank購資產出事

多家美國中、小型銀行的股價周三跟隨下滑。KBW地區銀行指數周三跌6%，是去年3月矽谷銀行因儲戶擠提而倒閉以來跌幅最大一天。該指數昨早段再跌2%。

紐約社區銀行表示，第4季巨額虧損是由於從Signature Bank收購近400億美元資產，當中包括價值130億美元貸款。紐約社區銀行第4季逾期30天至89天貸款額急增48%。

過去18個月，紐約社區銀行透過兩次收購令總資產突破1000億美元，卻導致其面臨更嚴格監管。該行的一級資本比率目前只有9.1%，較主要地區銀行低。穆迪表示正考慮是否將該銀行的信用評級下調至垃圾級別。

德銀美商業房產撥備增至10億

此外，德銀昨公布第4季為美國商業地產投資組合撥備1.23億歐元（約10.4億港元），高於上一年同期的2600萬歐元（約2.2億港元）。

另青空銀行昨預計，由於美國商業房地產的不良貸款，以及海外債券出售帶來的損失，在截至3月的本財年，淨虧損將達280億日圓（約14.9億港元），與其此前預測獲利240億日圓（約12.8億港元）大相逕庭。該銀行第3季針對與美國商業房地產相關的不良貸款，追加了324億日圓（約17億港元）準備金。

即使在去年11月，青空銀行仍然表示，可能毋須為美國的房地產貸款提供巨額撥備，令到市場以為該銀行最壞的時刻已經過去。

青空銀行以持有大量海外房地產貸款聞名。該銀行的4萬億日圓（約2130億港元）貸款帳目有超過三分之一是海外貸款。市場數據顯示，截至去年12月美國辦公室價格按年跌25%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕青空銀行（Aozora Bank） 德銀 虧損 撥備 商業房地產 美國 紐約社區銀行

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