阿里巴巴傳出售銀泰百貨 一潛在買家上月曾商討

經營管理逾百門店購物中心

翻查資料，阿里早於2017年以總價最多198億元將銀泰（前上市編號：1833）私有化，銀泰當時估值約為40億美元。根據阿里網頁顯示，銀泰經營和管理逾100間百貨門店及購物中心。

報道指出，銀泰私有化是阿里前首席執行官張勇的標誌性收購之一，不過現時阿里正面臨激烈的競爭，正積極發展核心業務及推動雲等新興業務。同時，疫後內地消費市道嚴重下滑，現時仍不清楚銀泰是否足以吸引投資者的興趣，早期試探性談判或會失敗。

疫後內地消費下滑 談判或失敗

報道又稱，即使在疫情前銀泰業務增長步伐依然困難。張勇主導集團期間收購大量實體連鎖店，希望打造實體店「新零售」模式，包括向零售商高鑫（6808）及電器零售商蘇寧（深：002024）投資數十億美元，通過數據和線上服務以達至舊經濟現代化，但近年阿里管理層已較少談論相關概念，尤其是內地政府自2020年起調查集團涉嫌壟斷行為。