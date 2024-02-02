澳門上月賭收逾193億 按年升67%

摩根士丹利指出，最新數據稍好過預期，為今年開局好開始，料2月份賭收會達200億元。濠賭股跟市况上升，升幅介乎2.73%至6.89%，進入農曆新年前熱身階段，並跑贏大市。

連升兩月 回復至疫前逾77%

較早前包括花旗、摩根士丹利及匯豐等大行，預測1月份賭收介乎175億至188億元之間，市場共識為189億元或按年升逾63%，因此最新博監局公布數據已經超過預期。

大摩料本月賭收增至200億

摩根士丹利表示，這已經較其預測的188億元稍高，亦比正常收入淡季為佳，開出了好局，其料在農曆新年旺季及2月份多出1日（有29日）等因素帶動下，賭收會增至200億元，比1月份賭收再增5%，相當於日均賭收達6.91億元。

實德環球（0487）副主席馬浩文表示，1月份的賭收表現符合預期，相信2月份因為有農曆新年檔期旺季的因素，賭收表現會更好。資深博彩從業員林繼光更稱，在農曆新年前通常為業內的閒月或淡季，貴賓博彩業界通常主要處理追收賭款工作居多。若然從最新數據顯示1月份賭收高達193億元，則肯定比預期好。他相信或與當月有31日有關，估計多做一日生意最少增加了5億元生意，亦料之後的月份表現更好。

實德環球：新春旺季 表現會更好

濠賭股昨日跟隨港股升勢而做好，並且跑贏大市，六大濠賭股全線做好並跑贏港股全日0.52%的升幅。升幅最少的澳門博彩（0880），也升達2.73%；新濠國際（0200）則升幅最大，全日升6.89%；銀河娛樂（0027）更為藍籌股中升幅次高，全日升5.91%。其他衛星場股以英皇娛樂酒店（0296）升幅最多，全日升2.56%，勵駿創建（1680）則跌0.51%。