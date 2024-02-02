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經濟

曾唱淡恒大遭判罰 陳志華替香櫞呼冤

【明報專訊】中國恒大（3333）被高院判決清盤後，一石激起千重浪。香港證券及期貨專業總會會長陳志華更質疑，判決反映2014年證監指控曾發針對中國恒大沽空報告的Andrew Left和Citron Research（香櫞研究）並不成立，反問是否需要還Andrew Left和香櫞研究一個公道。他又指出，監管當局在事件中只打擊唱淡者，會造成寒蟬效應，更令市場誤以為這是誤導消息，而後果大家已見到。

陳志華對本報表示，恒大清盤一事令他回想2012年6月香櫞發表針對恒大的沽空報告，2014年12月證監會指香櫞當中載有關於恒大的虛假或具誤導資料，包括指恒大無力償債，並持續向投資大眾呈報有欺詐成分的資料。其後監管機構更首次啟動針對賣空者的法律行動，最終勒令香櫞交出沽空恒大所得的159.624萬元利潤，更要支付約126萬元的政府開支及約400萬元的證監會開支；同時禁止Left進入香港資本市場5年。

只打擊唱淡者 造成寒蟬效應

現在香港高等法院向恒大正式頒令清盤，陳志華表示，事實證明當時指控Andrew Left和香櫞研究並不成立，事件帶出重要訊息，「如果不容許唱淡報告，既然報告準確預測都被控告。唱好報告的目標價，很多都不到位，又是否應該向唱好者作出控訴呢？」

他指出，上述事件是嚴重打擊香港作為國際金融中心地位；只打擊唱淡者，這是造成寒蟬效應，唱淡報告是可以令到市場投資者或該上市公司合作伙伴作出警惕，二來為監管當局提供證據，捉拿不良上市經營者。

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