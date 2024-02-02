內地財新製造業PMI上月報50.8 連續3月擴張

新出口訂單自去年6月後首回升

報告提及，新接業務總量連續6個月錄得增長，但當月增速放緩至去年10月後最低。另銷售總量增長亦有所放緩，但外需恢復增長，新出口訂單自去年6月後首次錄得回升。受訪企業表示，投資品生產增幅最大，而外需改善主要體現在中間品出口。鑑於業務需求上升，製造商在1月增加採購，為去年8月後新高。投入品採購庫存和成品庫存也在年初有所上升，但兩者升幅輕微。

另價格數據顯示，今年初通脹壓力仍輕微，平均投入成本微升，增速為5個月來最慢。同時，部分企業為吸引和穩固新業務，在1月份下調銷售價格，製造業出廠價格指數重回盛衰分界線以下。

製造業就業仍下降，就業指數過去11個月內第10處於收縮區間，不過收縮幅度較前月顯著減少。同時，企業對未來12個月生產前景的信心有所改善，生產經營預期指數升至去年5月以來最高，但仍略低於長期均值。

就業仍收縮 經濟恢復動能弱

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業景氣度持續，惟就業仍位於收縮區間，物價水平低迷，通縮壓力仍在。此外，經濟恢復動能趨弱，目前需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未扭轉。

王喆表示，政策層面仍需着眼於促進就業、增加收入和改善預期。目前財政政策和貨幣政策尚有空間，相關政策力道有待進一步提升，尤其政策需要加強與市場有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。