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經濟

港去年12月零售貨值升7.8% 遜預期 業界對今年上半年悲觀 或跌低雙位數

【明報專訊】政府統計處公布，香港去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，按年升7.8%，差過市場預期的升12.8%，不過較疫前2019年同期相比就稍有增長；全年合計零售銷售價值為4067億元，按年升16.2%。業界對今年上半年前景看法較悲觀，預計氣氛及環境較去年同期差，零售額或錄得單位數至低雙位數跌幅；大新就預期今年全年將錄得單位數增長。

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，2023年12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升4.8%；全年合計總銷貨數量升13.8%。以零售類別計，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物等旅客相關零售商繼續有增長，耐用消費品、珠寶類別銷售額亦較2019年同期有所上升，不過食品、衣物等類別較疫前仍有一段距離（見表）。

政府發言人表示，未來訪港旅客人數應會隨接待力繼續恢復而進一步上升。此外，住戶收入增加，加上政府致力推動舉辦盛事，應為零售業務提供支持。

零售協會：新春活動未必帶動生意

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，香港去年2月全面通關，港人先購物再回內地探親，因此2月至3月通關的效果正面，但到五一黃金周期間，業界發現內地客來港主要是文化深度遊，因此轉持觀望態度；去年8月起港人北上及外遊氣氛濃厚，協會當時預期去年全年將錄低雙位數的升幅，最終表現合乎預期。

展望今年表現，謝邱安儀表示，會員對生意看法變得複雜，不再是旅遊相關類別增長、本地市場疲軟，今年即使是旅遊相關的零售類別亦有升有跌，同一類別的會員公司的預測亦十分參差。協會相信，今年上半年氣氛及環境較去年同期差，零售表現更悲觀，或錄得單位數至低雙位數的跌幅，整體市場分化及走勢仍有待觀察。

香港零售管理協會執行總監羅振邦認為，業界歡迎政府繼續推出活動吸引旅客，農曆新年的活動可對整體氣氛有幫助，但人流增加未必帶動生意。他又指出，去年全年零售額仍低於2018年水平，相信零售業復蘇仍要一段漫長時間。

大新料今年錄單位數增長

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，港失業率徘徊在歷史低位，對今年整體零售業或帶來支持。不過內地客訪港消費模式轉變，或削弱旅遊業對零售業貢獻，加上資本市場表現疲弱，市民短期內對大額消費可能會保持審慎態度，料今年零售銷售按年增長或回落至個位數。

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