鮑威爾稱通脹仍高 市場押注3月減息概率降

3月將深入討論「縮表」

聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，若經濟按預期發展，今年內或可開始放鬆政策限制。目前通脹仍然過高，無法保證在降通脹上取得持續進展，若有需要，當局亦準備在現時利率水平維持更長時間。

他又表示當局計劃在下次3月議息會議上，就資產負債表展開（縮表）深入討論。現時聯儲局以每月950億美元速度縮減資產負債表，去年3月銀行危機後為銀行提供流動性的銀行定期融資計劃（BTFP），已定於今年3月結束，市場擔心高息和收緊資金流動性，中小銀行或再次面對存款流失危機。不過聯儲局在議息聲明刪除去年銀行危機發生後，對銀行體系「健全且有韌性」的表述，或顯示當局認為相關問題已不需再特別說明。

美國經濟方面，聯儲局將「從（去年）第3季放緩」，上修為「穩健步伐擴張」，刪除「更為緊縮的金融環境可能影響經濟」，改為「實現就業和通脹目標的風險更趨平衡」，雖然指經濟前景不明朗，但顯示目前美聯儲的看法更為樂觀。

5月減息機率達93%

芝商所FedWatch工具顯示，昨晚利率期貨市場預期，聯儲局在3月減息的機率較周三晚（議息前夕）回落（見圖），但仍有35.5%；5月減息機率則高達93%，至年底前有42.4%機率減息1.5厘。

高盛將聯儲局首次減息預測推遲至5月，但仍預計今年減息5次，明年再減息3次。DWS美國經濟學家 Christian Scherrmann則表示，聯儲局對經濟形勢，採取更中性的風險評估，結束緊縮與否取決於經濟情况。鮑威爾是次在保持鷹派對抗通脹，以及釋放未來寬鬆信號之間保持微妙平衡，當局或會在3月會議透露具體減息條件，首次減息仍可能在第二季發生。