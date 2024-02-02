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經濟

匯豐中銀P不變 金管局料息率高企 分析：聯儲或5月減息 港銀有機跟減

【明報專訊】美國聯儲局在本港時間周四凌晨公布，維持現有聯邦基金利率目標區間不變，匯豐等本港大型銀行亦維持最優惠利率（P）不變。市場關注的今年減息路向，主席鮑威爾在議息後記者會表示，3月議息前不太可能有減息的信心，打消市場對3月美國減息的預期。分析預期，聯儲局要至5月才開始減息，同時本港貸款需求不大，資金充裕下，認為5月港銀會跟隨美息下調P以降低活期存息，全年P料減0.375厘。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐去年7月將P加至5.875厘後，利率至今保持不變，昨日除匯豐外，中銀（2388）、恒生（0011）和渣打亦宣布維持現行P。金管局指出，聯儲局往後議息決定取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，減息時間和息率走勢存在不確定，高息環境或會維持一段時間，港元拆息在往後一段時間可能仍會處較高水平。

聯繫匯率下，港元利率走向取決於美國貨幣政策。美國通脹持續放緩，去年底期貨市場對今年減息看法相對進取，預期3月美國減息機率在11月曾高達76%，臻享顧問董事總經理王良享表示，美國核心個人消費支出（PCE）物價指數在去年下半年平均已回到1.9%，已經達到聯儲局2%以下的通脹目標。

分析：港銀資金充裕 減息助提升淨息差

不過王良享指出，現時美國經濟不錯、就業市場暢旺，因此沒有減息的迫切性。另外，聯儲局開始加息時間較遲，雖然通脹率在2021年4月已到3%以上，不過當局延至翌年3月才開始加息，因此當局現時會擔心通脹或會反彈，需要更多數據支持減息，加上去年12月通脹反彈，1月有加薪、年度議價等因素推升按月通脹，聯儲局沒有在3月減息的基礎。他預期美國會在5月首次減息，全年減息4次。

今次加息周期，港元P僅加0.875厘，且較美國遲半年才跟加，但王良享認為，港P反而會與美息同時在5月首次下調，減幅為0.125厘，全年料減0.375厘。去年本港銀行貸款總額跌3.6%，王良享指銀行資金存在出路不多問題，減息有助提振投資意欲和樓市，銀行下調利率刺激貸款。另外，美國減息後，本港銀行體系總結餘不再下跌，現時資金充裕下，銀行減P同時下調活期存息，有助銀行提升淨息差。

中原按揭：新做按息或回落至4厘以下

昨日港元拆息普遍向下，與樓按相關的1個月拆息下跌2.49點子（1厘等於100點子），報4.565厘，與銀行資金成本相關的3個月拆息報4.693厘，跌1.49點子。中原按揭董事總經理王美鳳認為，P仍較大機會先橫行一段時間，未必即時跟隨美息回落，現時港元拆息高於按息，故未有跟隨美息回落條件，但本港新做按息今年內可回落至4厘以下。

相關字詞﹕王良享 王美鳳 最優惠利率 減息 聯儲局 金管局

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