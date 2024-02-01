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經濟
2024年2月1日星期四
股市最前線
上季負資產逾2.5萬宗 近20年新高 業界料勢超3萬宗 若減息下半年或回落
十大屋苑上月165宗 10個月新高
東涌上月租賃破百 租金按年升8%
天璽‧海新春後登場 4房佔七成1100呎起
代理涉提供失實按揭資訊 地監局轉介銷監局
港去年GDP增長3.2% 遜市場預期 政府：上季經濟續恢復 旅業私人消費為動力
港去年底總存款升5.1% 定期存款急增
港股三大指數1月全挫 科指插20％
議員李惟宏籲港府入市提振港股
淡馬錫首發離岸人幣債 規模7.5億
金管局：港銀對內房風險敞口低 持恒大資產不多 已作撥備並入帳
銀行監察可疑戶口 上季防止1800萬損失
內地1月製造業PMI回升至49.2
尚晉澳門開老佛爺百貨 首階段單層3.5萬呎
IMF促快解決內房問題 減息較降準更能刺激需求
標普：恒大境外債權人收回款項料需數年
智安投在港客量半年增近7倍
Klook料今年在港投資翻倍
AI股季績勝預期 股價仍受壓 難滿足投資者極高期望 市場關注變現能力
表明長債發行規模不再增 美10年債息跌穿4厘關
彭博：沙特擬本月增發沙特阿美股票 集資834億
張兆聰：中國食品可穩定炒上落
人民幣定存高息精選
技術取勝：北京控股守穩27元可試高位
劉思明：央企國企股企穩 科技股重創勿撈底
周顯：李祿續看好中國經濟
湯文亮：借自己層樓畀人做按揭
富達國際劉培乾：料政府推有力政策應對內房逆風
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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上季負資產逾2.5萬宗 近20年新高 業界料勢超3萬宗 若減息下半年或回落
十大屋苑上月165宗 10個月新高
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