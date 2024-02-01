彭博：沙特擬本月增發沙特阿美股票 集資834億

知情人士稱，沙特政府正與一組顧問合作，尋求透過沙特證券交易所出售股票。消息指目前還未對股票發行時間作出最終決定，而相關計劃仍可能被推遲。若發行成功，將為沙特的經濟多元化計劃帶來資金。

資金用於經濟多元化計劃

全球最大石油出口商沙特阿美，4年前在首次公開募股（ IPO）集資約300億美元，是全球歷來規模最大的 IPO，資金用以推動Neom未來城市開發等項目。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾在2021年1月表示，將尋求出售更多沙特阿美股份，將收益轉移至沙特主權財富基金。沙特政府直接擁有沙特阿美約90%股份，另外8%股份由沙特公共投資基金（PIF）持有。

沙特政府此前命令沙特阿美停止擴張產能，將每日最高產能維持在1200萬桶，料從中可節省數十億美元的支出。相對於目前生產水平，沙特阿美每天仍有300萬桶的剩餘產能。

（綜合報道）

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