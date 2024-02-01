表明長債發行規模不再增 美10年債息跌穿4厘關

波音季績勝預期 股價早段升逾3%

美國飛機製造商波音（美：BA）昨公布，第四季收入、盈利及現金流均超出分析師預期，股價早段升逾3%。雖然由於737 MAX 9客機本月在飛行途中發生「甩門」事故的影響，導致其暫停發布今年的財政預測，但無礙該股早段股價上漲。

星巴克（Starbucks）（美：SBUX）昨公布的季度收入及盈利均遜於預期，該公司將較弱的表現，歸咎於以色列與哈馬斯的戰爭令中東消費者杯葛美國品牌，以及中國消費者對支出審慎等。不過由於部分投資者預期其季度表現更弱，其股價午夜前微升。

昨公布俗稱「小非農」美國ADP私人企業就業職位，在1月僅增10.7萬個，遠低於市場預期的14.5萬個，反映就業市場可能逐漸降溫。此外，美國1月工人收入增長再次放緩，留守原本崗位上班族，年薪增5.2%，較12月下調0.2個百分點。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，隨着薪酬升幅緩和，美國似乎邁向經濟軟着陸。ADP數據被視為周五公布非農就業數據前瞻。市場預期，1月非農就業職位增18萬個，失業率微升至3.8%。

英倫銀行將在周四議息，市場人士普遍預期利率將維持5.25厘不變。高盛預計，英倫銀行將在5月首次減息0.25厘，然後每次會議減息0.25厘，直到明年5月利率降至3厘。

（綜合報道）

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