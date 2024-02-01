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經濟
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AI股季績勝預期 股價仍受壓 難滿足投資者極高期望 市場關注變現能力

【明報專訊】以AI產品為賣點的微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）及超微半導體（美：AMD）周二收市後公布業績，但似乎難以滿足投資者對AI業務的極高期望。在AI產品推動下，微軟季度收入按年增長18%，是2022年以來最大升幅。微軟旗下的Azure雲服務收入亦按年增長30%，高於市場預期，其中AI需求令Azure的收入升幅提高6個百分點，不過市場仍期望微軟更具體交代AI的盈利前景，周二盤後其股價跌1%，昨早段股價曾微升至415.32美元創新高，然後股價回落。

微軟Azure雲服務收入增30%

作為Alphabet增長引擎的雲計算業務季度收入按年增長26%，由第三季的22%增幅反彈，扭轉了增長放緩的局面，不過核心的搜尋廣告業務遜於市場預期，周二盤後其股價挫6%，昨早段股價挫逾6%。在AI晶片領域作為Nvidia對手的AMD，季度展望遜預期，周二盤後挫6%，昨早段跌逾2%。過去12個月，AMD股價已升逾1倍。

在截至12月底的第二財季，微軟整體收入按年增18%至620億美元，利潤按年增長33%至219億美元，兩者均勝於預期。微軟透露，目前擁有5.3萬名Azure AI客戶，其中超過三分之一是過去12個月剛接觸該服務的客戶。該公司預計，今季Azure收入增長將保持穩定。

Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）亦表示，生成式AI產品推動了備受關注的雲計算業務增長。在截至12月底的第四財季，雲端業務的營業利潤達8.64億美元，是分析師預期的兩倍以上。不過Alphabet的雲端服務市佔率，仍落後微軟和亞馬遜。

廣告等業務整合生成式AI

帶動Alphabet收入

至於Alphabet的核心搜尋業務，季度收入按年增12.7%至480億美元，略低於預期。Alphabet的搜尋引擎一直主導互聯網市場，隨着生成式AI興起，微軟及OpenAI等紛紛引入聊天機械人以對話形式回應用戶的題問，令Alphabet在搜尋領域的領先地位可能面臨更大的競爭。

將生成式AI模型Gemini整合到廣告、搜尋和雲端業務的Alphabet，整體季度收入按年增13.5%至863億美元，稅後利潤按年增50%至207億美元，兩者均較分析師預期高。

市場對Alphabet及微軟的AI發展寄予厚望，推動兩者股價在過去12個月升約六成，Alphabet市值接近2萬億美元，而微軟市值更升穿3萬億美元，成為全球市值最高公司，但投資者對AI技術將如何推動收入和利潤增長變得更為挑剔。

AMD料首季收入微增 市場失望

致力發展AI晶片業務的AMD，第四季收入按年增10%至61.7億美元，利潤更按年增長逾30倍至6.67億美元，勝於分析師預期。不過AMD預期第一季收入僅按年微增至54億美元，令市場大失所望，拖累股價下滑。

AI競賽將導致今年資本支出升

雖然3隻AI概念股的整體季度表現均勝於預期，但由於股價已累積大量升幅，令投資者期望它們不斷證明其AI產品的變現能力。加上發展AI面臨的成本增長問題，也令市場感到擔憂。微軟與Alphabet均警告，AI競賽將導致今年資本支出提升，令市場憂慮來自AI的收入增長，能否追上對數據中心及伺服器的大規模投資。

Alphabet第四季資本支出按年增長45%至110億美元，並預期今年的支出將「顯著增加」。微軟財務總監Amy Hood亦表示，隨着雲端與AI基礎建設的投資增加，預期資本支出將「顯著提升」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕資本支出 雲端服務 微軟 人工智能（AI）

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