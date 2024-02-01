尚晉澳門開老佛爺百貨 首階段單層3.5萬呎

匯聚藝術時尚生活品味

主席范榮庭表示，他們幾年前着手升級品牌，今次將集團旗下藝術、時尚及生活品味三大業務線匯聚在澳門老佛爺，冀發展成旅遊點吸引更多遊客，對澳門零售市道充滿信心。首席創新官連均娸補充，在澳門老佛爺內部分店獲與集團一直有合作的品牌承租，可藉此輕資產營運及獲取收入。由於店內消費水平由逾100元至過萬元，亦有較多小眾品牌入埸帶來新體驗，她料有助人均消費達到澳門其他商場水平。

連均娸續稱，集團在疫情時和業主達成長期協議，可在開店時取得適當優惠減省成本。他們下階段擬在經營所在購物商場引入Five Guys漢堡包店，並在老佛爺店內開設藝術空間、貴賓體驗、臉部護理及造型師配搭穿着等服務。在引進新品牌及吸引人流方面，他們會每季引入新布置、舉辦活動盛事、宣傳推廣或引入試點概念等激活品牌活動，令品牌每項新意念都首臨該店舉行。

料澳門零售前景勝香港

雖然港澳皆有市民北上消費，方日明指澳門零售市場也受少許影響，但是一來到日本及東南亞消費比在港廉宜，而在澳門消費則可享更好服務，如演唱會及娛樂配套均較香港優勝，料澳門零售前景比香港好。現時尚晉在澳門的業務中，餐飲佔比低於一成，在增開Five Guys店後，料有助提高生活品味相關業務佔比。

明報記者 陳偉燊 澳門報道