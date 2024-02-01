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經濟

內地1月製造業PMI回升至49.2

【明報專訊】國家統計局公布，製造業採購經理指數（PMI）按月升0.2點至49.2，終止3個月跌勢，惟略低於預期的49.3。非製造業PMI按月增0.3點至50.7，高於預期的50.6；其中服務業PMI重上擴張區域，為50.1。綜合PMI按月升0.6點至50.9。

終止3個月跌勢 惟略遜預期

從企業規模看，大型企業PMI按月升0.4點至50.4，惟中小企業PMI仍處於收縮區域，中型企業PMI按月升0.2點至48.9，小型企業PMI則按月跌0.1點至47.2。

生產指數升至51.3

近4個月最高

從分類指數看，生產指數按月升1.1點至51.3，為近4個月來最高；新訂單指數亦按月升0.3點至49。至於其他相關指標，新出口訂單指數按月升1.4點至47.2。

統計局表示，裝備製造業、高技術製造業和消費品產業新訂單指數分別為50.3、50.2和50.3，惟高耗能產業新訂單指數為47，繼續位於盛衰分界線以下，反映市場需求仍然不足。

同時，進口按月升0.3點至46.7；採購量指數按月升0.2點至49.2；跌幅最大是生產經營活動預期指數，按月跌1.9點至54，為去年6月後新低。

統計局表示，主要受春節假期臨近及部分產業進入傳統生產淡季影響。

服務業PMI重上擴張區域

另一方面，非製造業商務活動指數按月升0.3點至50.7。其中，服務業PMI按月升0.8點至50.1，為去年10月後重上擴張區域；建築業PMI則按月跌3點至53.9。

統計局表示，在節慶效應帶動下，居民出行消費意願增強，零售餐飲、航空運輸等行業商務活動指數升至擴張區域。

不過，資本市場服務、房地產等產業商務活動指數低位運行，景氣水準偏弱。另外，受冬季低溫天氣及春節假期接近等因素影響，建築業進入施工淡季，故建築業PMI有所回落。

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