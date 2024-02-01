金管局：港銀對內房風險敞口低 持恒大資產不多 已作撥備並入帳

明報記者 歐陽偉昉

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，銀行持有恒大資產不多，亦有風險減緩措施，貸款若有抵押品支持，銀行可變賣抵押，在清盤程序會有優先。他又稱，除了銀行向高槓桿內房的貸款、擔保等直接風險敞口，銀行向客戶銷售的高槓桿內房債券的金額也不大，銷售對象主要為高淨值客戶，零售客戶相當少。

料上季特定分類貸款與第三季相若

本港銀行去年第三季特定分類貸款比率為1.61%，阮國恒估計去年第四季與第三季大致相若，他指已有75%的特定分類貸款已經作出撥備，入帳銀行損益表，因此對銀行不會再有太大影響，而其餘25%則有抵押品支持，整體撥備覆蓋率有145%。

陳景宏則指出，銀行內房貸款持有抵押品的比例頗高，因應去年第四季信貸環境具挑戰性，當局要求銀行積極保持資產負債表在良好狀况，包括核銷、出售相關貸款，相關成效不錯，有助第四季特定分類貸款率可保持與第三季相若，增幅與當局最初估計時有相當大差異。

展望今年信貸質素，阮國恒指今年利息走勢仍有未知數、客戶持續面對高息環境、內房問題未完全解決，信貸風險環境十分有挑戰性，特定分類貸款比率有上升壓力，審慎監管續為今年工作重點，會要求銀行需撥備則應撥備。

不過，本港銀行整體對高槓桿內房風險敞口很低，亦已有長時間監管工作，銀行亦已累計進行頗多撥備，而且銀行盈利能力強，有能力吸收處理撥備成本，認為整體問題不大。

港銀稅前營運利潤大增六成

受惠去年聯儲局繼續加息擴闊銀行息差，去年本港銀行淨息差為1.68厘，按年上升0.37厘，稅前營運利潤按年上升62.1%，較2022年18.7%增幅大為提高。今年美息趨向下行，阮國恒指雖然息口下調對銀行息差帶來壓力，但同時有助加強貸款客戶還款能力和銀行資產管理業務，相關影響要詳細觀察，但認為不會引起監管關注。