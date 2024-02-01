議員李惟宏籲港府入市提振港股

倡研減股票印花稅 改革強積金

被問到建議港府應將外匯基金購港股的比例增至多少時，李惟宏指不想「箍得咁死」，表示不想指定購入的特定比例，或是規定其動用資源必定要為外匯基金，他指動用的資源可以來自其他地方，如香港投資管理有限公司（港投公司）的資金。

事實上，金管局於上周五（26日）公布，去年外匯基金獲利2127億元，其投資回報率5.2%，惟當中投資港股虧損155億元，其港股回報率為負10.3%。李惟宏表示，現時外匯基金購港股比例為3.1%，其餘約97%的分配資金亦非「包賺」，他明白到外匯基金有責任維持貨幣穩定，但表示只要港府平衡貨幣穩定、投資回報及管理風險等各因素的話，提升外匯基金購港股比例則有實行的可能性。

李惟宏昨舉辦記者會，提出十大刺激港股措施（見表），除提倡港府動用資源購港股外，他亦建議研究下調股票印花稅減幅空間及其成效，他提到現時市場人士提出，將現時買賣雙方各付0.1%下調至0.05%，或只收賣方；李惟宏亦建議改革強積金（MPF）計劃，並參考美國個人退休帳户（IRA）做法，讓僱員可通過券商，將MPF內部分供款可直接投資於個股。