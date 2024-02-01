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經濟

港去年GDP增長3.2% 遜市場預期 政府：上季經濟續恢復 旅業私人消費為動力

【明報專訊】政府統計處昨公布港去年第四季及全年本地生產總值（GPD）預估數字，第四季GDP預估按年增長4.3%，遜市場預期的4.7%，但已是2021年第四季以來新高；全年計升3.2%，亦遜市場預期的3.4%，但與政府11月調低了的預測一致。分析認為，今年本港經濟有望進一步復蘇，消費及旅遊業繼續帶動經濟增長，但進出口仍有一定挑戰。

明報記者 蕭嘉聰

按本地生產總值各個主要組成部分來看，貿易行業去年第四季表現有改善，貨品出口按年升2.8%，扭轉第三季8.7%的跌幅，貨品進口第四季同樣止跌回升，錄得3.9%上升；全年計出口及進口分別錄得10.3%及8.5%跌幅。此外，去年第四季私人消費開支按年升上升3.5%，全年升7.4%；政府消費開支去年第四季及全年分別跌4.0%及4.3%；本地固定資本形成總額去年第四季及全年分別升15.7%及10.6%。

料外圍環境困難 今年出口受壓

政府發言人表示，香港經濟去年第四季繼續復蘇，訪港旅遊業和私人消費仍主要動力。全年來看，受惠於訪港旅客人數在港全面通關後有所恢復，服務輸出反彈強勁，私人消費開支亦在防疫措施取消後顯著上升。此外，整體投資開支隨經濟復蘇而轉跌為升，惟外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口進一步下跌。

展望未來，困難外圍環境今年將令港出口受壓。如先進經濟體今年稍後時間減息，情况或趨向穩定。旅客人數隨着接待能力繼續恢復將帶動進一步上升，政府致力推動舉辦盛事亦會帶來提振；住戶收入上升及政府各項措施繼續支持私人消費。此外，固定資產投資亦隨經濟繼續增長而向上，惟金融狀况偏緊將構成制約。

恒生：料本港全年經濟增長2.8%

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，預期今年私人消費及旅遊業復蘇會繼續成為本港經濟增長主要動力。他續稱，外圍環境不明朗仍為經濟帶來下行風險。雖然近月進出口回復正增長，但部分原因與低基數有關。該行估計本港全年經濟增長2.8%，美聯儲今年稍後時間減息，將為下半年經濟發展帶來額外支持。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才預期，港進出口仍受中美及地緣政治影響，今年情况未必有改善，相信轉口貿易將繼續受壓；股市亦受政治因素令流動性轉弱。他表示，雖然市場普遍估計今年全年GDP將錄得2.7%至2.8%增長，未及去年全年表現，但去年由谷底反彈，因此今年預期升幅亦不算太差。

相關字詞﹕本地生產總值 訪港旅客 經濟復蘇 政府統計處 香港經濟 經濟增長 消費 旅遊業

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