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經濟
香港地產

天璽‧海新春後登場 4房佔七成1100呎起

【明報專訊】市場憧憬本月28日公布《財政預算案》，有機會再「減辣」或「撤辣」之際， 新地（0016）旗下啟德跑道區天璽‧海，其中1期正部署新春後登場。新地副董事總經理雷霆表示，該盤價錢將參考同區新盤及同系九龍站豪宅天璽成交價。

1期去年4月已批預售涉256伙

主打大單位、樓花期約21個月的天璽‧海，第1、2期分別涉256伙及183伙，其中實用面積約1100至2200方呎的4房標準戶，佔全盤逾七成，另設23伙特色戶，當中8伙配備私人泳池，最大實用面積單位逾4600方呎。事實上，前者去年4月已獲批預售，新地當時稱擬於去年6月招標推售，最終延遲近一年才推盤，而第2期2022年9月申請預售，至今仍待批。新地代理總經理陳漢麟透露，該盤會以招標發售，新春後上載樓書及開放示範單位。

翻查資料，華潤置地（海外）與保利（0119）的啟德澐璟，第8座38樓A室，實用2729方呎4房3套間隔、另連天台及平台，去年以逾1.674億元連車位沽出、實呎6.1萬元，創跑道區住宅最高呎價紀錄，做價料亦為啟德住宅之冠。

旺角全新盤Elize PARK高價推出之際，恒地（0012）長沙灣曉柏峰突加推第2號價單涉50伙，其中實用185方呎單位折實271.8萬元起，整批折實均呎16,662元，相比Elize PARK首批30伙折實均呎近2.7萬元低約四成，項目亦調高4個建築期付款計劃折扣率。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，曉柏峰周日（2月4日）以先到先得形式發售32伙。

緹外相連戶6.36億沽 九龍分層新高

綜合市場資訊，1月整體一手成交累錄約440宗，較去年12月錄1405宗，按月挫近七成，但不乏大額豪宅成交，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，再錄九龍一手分層物業新高價成交，售出第2座7樓頂層特色戶，實用8495方呎，5房5套連4間工人房間隔、另連天台和前庭，成交價6.36億元、實呎7.48萬元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期至今年12月27日，獲兩個住宅車位的認購權（各價值600萬元），並可提前入住，以及4.25%或7.5%稅項回贈。

[香港地產]

相關字詞﹕啟德跑道區 緹外 新地 天璽‧海

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