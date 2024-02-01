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經濟
香港地產

上季負資產逾2.5萬宗 近20年新高 業界料勢超3萬宗 若減息下半年或回落

【明報專訊】差餉物業估價署私宅售價指數過去兩年累跌逾兩成，負資產個案亦隨之大幅回升。金管局最新資料顯示，上季負資產住宅按揭貸款宗數升至25,163宗（見圖），較去年第三季11,123宗，按季急升1.26倍，創2004年第三季後近20年新高。期內涉及未償還貸款金額約1312.97億元，較去年第三季592.63億元，按季增加720.34億元或1.22倍，金額則創2003年第三季末、逾20年新高。有業界呼籲政府再減辣之餘，亦指出短期內息口仍將高企，負資產宗數上半年勢破3萬宗。不過若息口下調，下半年負資產宗數或有可能回落。

明報記者 甘潔瑩

雖然涉及貸款金額逾1300億元，但其中無抵押部分的金額為73億元，第三季末時則為20億元。去年上半年樓價一度回升，令去年首季及次季負資產宗數分別跌至6379宗及3341宗。

按保貸款拖欠比率僅0.02%

對於負資產宗數突破2.5萬宗，金管局副總裁阮國恒表示，當樓價調整時，負資產數字便會增加，這是計算上的結果，上升已在預期以內，對銀行而言最重要的是拖欠比率沒有上升。按保計劃下的貸款最新拖欠比率只有0.02%，比銀行業整體按揭貸款拖欠比率0.08%更低，顯示按保計劃的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。他又補充，上季負資產住宅按揭貸款宗數顯著上升，主要由於本港樓價去年第三季按季下跌5.2%後，第四季再跌5.2%所致。個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按保計劃下的貸款，按揭成數一般較高，當中以按保計劃下的貸款所佔比例較大。

阮國恒：銀行按揭業務風險可控

去年7月金管局放寬按揭貸款比率，對於金管局會否再放寬按揭限制，阮國恒表示當局政策目標是針對銀行風險管理，若銀行可以管理好風險，當局會盡量減少限制，會密切監視市場發展情况，以決定最適切的安排。

中原按揭呼籲撤銷樓按「辣招」

中原按揭董事總經理王美鳳表示，現時供樓人士的持續還款能力較以往高，目前負資產個案拖欠比率近乎零，失業率維持2.9%低水平，實質信貸風險及市場風險仍甚低。她強調，2003年負資產逾10萬宗屬歷史高峰，當時失業率達8%，負資產拖欠比率逾2%，與現况不能相提並論。她建議，政府宜盡早撤銷樓按「辣招」，避免負資產續增。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一手貨尾積壓，新盤傾向以低價開售，料上半年樓市呈價跌量升，負資產個案勢超3萬宗水平。不過他亦預期，若息口下調，負資產宗數最快下半年有機會從高位回落。

[香港地產]

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