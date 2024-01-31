王新興2.5億統一灣仔舊樓業權 擬建酒店

陳續稱，對本港樓市前景審慎樂觀，預計未來數年，酒店業將會復蘇。資料顯示，上述仁誠大廈位於摩理臣山道29號，鄰近南洋酒店，地盤面積約1920方呎，現為1幢11層高商住舊樓，地下為商舖，樓上為住宅，該物業1969年落成，樓齡約55年。

羅守輝逾3億沽葵芳匯商場

低意向三成

另一方面，裕泰興羅氏家族羅守輝持有的葵芳興芳路葵芳匯地下及1至3樓商場，物業總面積約2.2萬方呎，獲華潤旗下華潤隆地連租約以3.1億元購入，較羅氏意向價4.5億元，低1.4億元或31%，呎價1.4萬元。

物業現時出租率100%，每月總租金收入約150萬元，意味新買家可享5.8厘租金回報率。據悉，華潤隆地購入作長線收租，暫不考慮拆細出售。

力寶太陽廣場單位1733萬易手

帳蝕近兩成

此外，由「木器大王」傅世彪家族瑞生集團或有關人士等持有、尖沙嘴力寶太陽廣場11樓06室，以1732.8萬元易手，以面積1440方呎計、呎價1.2萬元；登記買家為LCKB Company Limited，註冊董事為俊盟國際（8062）主席兼行政總裁勞俊傑；原業主2013年以約2094萬元購入，帳面蝕逾361萬元或17%。

元朗廣場新春生意額料升兩成

另新地（0016）旗下元朗廣場，為迎接新春到臨，將商場內的天幕廣場佈置成蝴蝶園，園中還有一座金元寶手推車，寓意來年為市民招財招福。新地代理租務部高級推廣經理吳燕妮表示，元朗廣場今年推廣費較去年升一成。她續稱，對新春市道樂觀，預期元朗廣場人流、生意額按年可增長兩成。