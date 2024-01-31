天鑄4房銀主盤售3900萬 7年貶值四成

新港城兩房跌穿400萬 7年首見

大型屋苑方面，世紀21區域經理莊瑞生表示，馬鞍山新港城1月至今暫錄約13宗二手成交，其中A座極低層「籮底貨」（質素欠佳或極低層單位），實用348方呎兩房戶，原業主減價30萬元或7%後，以380萬元售出、實呎1.09萬元，成交價料為屋苑2016年後，首次跌穿400萬元，呎價料屬屋苑3年新低。

不過，原業主2012年以263.8萬元購入，帳面仍賺逾116萬元或44%。事實上，屋苑另一個同類348方呎兩房戶，於2021年樓價高峰期曾以628萬元易手，反映是次成交價較兩年多前，跌價248萬元或39%。

NAMCO沽葵廣3房 30年升近八成

另一方面，在香港開設多間遊戲中心的日資企業BANDAI NAMCO，近日亦低價沽貨。美聯物業營業經理（銷售）陳偉健表示，葵涌廣場第1座中層F室，實用493方呎3房間隔，由萬代南夢宮貿易（香港）（BANDAI NAMCO TRADING （HK） LIMITED）於1994年持有至今，過往不曾放租及放售，料一直作員工居所，至去年8月以720萬元放售，近日減價至622萬元易手，即累減98萬元或14%、實呎12,616元，成交價料為屋苑3房戶約8年新低。

不過，NAMCO早於1994年以353萬元購入，帳面仍賺269萬元或76%。另外，同由該集團持有約30年的葵涌廣場第1座低層C室，實用530方呎3房戶，亦以670萬元低市價約3%放售。