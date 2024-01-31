新藝今年推大嶼山兩豪宅 涉27幢洋房

陳思遠：與雅居樂沒業務關連

值得一提是，陳思遠是雅居樂前副主席陳卓賢的兒子，被問及新藝控股與家族的雅居樂，會否有協同效應時，陳思遠笑言，兩公司並無業務上的關連。

陳思遠自言崇尚大自然，所以新藝控股旗下新盤，設計上均致力將自然環境美態融入項目。他表示，現時工作團隊有20多人，旗下6個住宅項目，分別位處坪洲、大嶼山、西貢和大埔，暫時未有在市區插旗。

預留彈藥插旗市區地盤

不過，陳透露，公司已預留一定彈藥，期待看準時機競投市建局項目，或透過私人併購方式，在市區發展住宅，之前已在中環、九龍塘等物色地盤，目標是發展單位數量約100伙的精品式住宅。

銷售部署方面，新藝控股旗下兩個位處大嶼山長沙的豪宅，共提供27幢洋房；其中由兩幢實用5600餘方呎洋房組成的嵐玥，已獲批滿意紙，稍後上載樓書，擬以招標形式發售。事實上，嵐玥已接獲不少新香港人、內地客，以至新加坡等地的準買家查詢。

至於長沙第738號項目，由25幢實用3000至5000餘方呎洋房組成，亦擬今年以現樓形式發售。

此外，新藝控股同系、提供40伙實用400餘至1600餘方呎單位的坪洲寶翠灣1號，早前撥出10伙發售、暫售3伙，當中兩幢實用同為1686方呎的4房雙套間隔洋房，成交價同為2900萬元、實呎1.72萬元；寶翠灣1號另外30伙保留收租，平均呎租約30元；同系另一同樣位處坪洲、涉28伙的悅晨灣，亦屬收租物業。

陳透露，上述兩個坪洲項目，每月可為公司提供約80萬元租金收益。

期望新預算案全面撤辣

展望今年市况，陳思遠指出，洋房新供應稀少，具備較強抗跌價能力。他認為，無論是香港、中國內地，以至新加坡，銀行存款總額高企，證明社會資金充裕，若財政司長陳茂波2月底公布的新《財政預算案》，能全面「撤辣」，再配合今年中落實減息、港府的專才輸入計劃等利好因素，今年樓市必定較去年改善。

明報記者 林可為

（發展商訪問）