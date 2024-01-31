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經濟

香港地產

Elize PARK首批30伙折實均呎近2.7萬 Prince Central後同區3年最貴 1房入場600萬

【明報專訊】雖然差估署公布，2023年全年樓價按年跌6.8%，但個別市區全新樓盤，以近期罕見的進取價登場；新晉發展商樂風集團旗下首個住宅、樓花期長約5個月的旺角Elize PARK，提供最高直減折扣4%，以折實均呎26,688元首推30伙，1房折實入場價撲600萬元。事實上，Elize PARK今批折實均呎，是繼2021年3月新地（0016）太子道西Prince Central，以折實均呎29,688元首推50伙後，約3年來同區最貴首批折實均呎。

明報記者 江俊洋、林尚民

Elize PARK首推30伙，包括14個1房戶、16個兩房戶，佔全盤單位總數52伙近六成，單位實用243至341方呎；當中6樓B室，實用244方呎1房戶，折實價599.82萬元、實呎24,583元，為折實價、呎價最平入場單位。

樂風：「識貨者」會認為物有所值

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，「識貨者」會認為物有所值，而且市場暫時未見有同類新盤推出，故減價空間不多。至於項目的收票及銷售安排，日內將公布，有機會新春前首輪銷售。

可留意是，Elize PARK首批折實均呎26,688元，是繼新地Prince Central，於2021年初以折實均呎29,688元首推50伙後，近3年來同區首推最高呎價；較去年11月恒地（0012）推出的鄰區西洋菜北街曉柏峰，首推100伙折實均呎1.76萬元，更高約五成。

Larchwood 1房突減價最多近一成

正當Elize PARK推售之際，宏安地產（1243）旗下大角嘴Larchwood，突擊將3個單位減價，屬19至21樓J室，同為實用259方呎1房戶，原價單定價734.1萬至774.1萬元，劃一減至699.9萬元，減幅4.7%至9.6%不等。

此外，新盤市場再有高價新盤成交，會德豐地產旗下啟德現樓MONACO MARINE 第1A座38樓A室，實用1708方呎4房雙套單位、另設天台和平台，成交價高見6960萬元，料創項目新高價紀錄，實呎40,749元。

MONACO MARINE特色戶6960萬沽

由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有的薄扶林道古蹟豪宅JESSVILLE，以3588萬元連車位，售出實用1431方呎12樓A室，屬3房1套連書房及儲物室間隔、實呎25,073元，為項目第二宗成交。

另本報統計，本月新盤暫錄約44宗撻訂個案，其中佳寧娜（0126）與宏達控股合作的深水埗佳悅，實用212方呎16樓E室，去年6月以450.52萬元售出，買家雖已簽署正式買賣合約，惟最近撻訂，以樓價5%計料遭殺訂約22.5萬元。

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