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經濟
2024年1月31日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
恒隆陳啟宗退任 兒陳文博接棒 稱現應保本保命 非大發展時候
恒隆地產全年多賺3.5％ 末期息0.6元
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德勤：市場未恢復 內房或現多次債務重組
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劉思明：中字頭股調整 部分收息股趁回吐買
周顯：借錢買資產 不能當現金牛
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Elize PARK首批30伙折實均呎近2.7萬 Prince Central後同區3年最貴 1房入場600萬
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王新興2.5億統一灣仔舊樓業權 擬建酒店
代理涉新盤銷售欺詐陳述遭檢控
Elize PARK享鄰近雙港鐵站地利
鄰近花墟MOKO商場 起居購物方便
基金特區：富達：亞洲經濟增長勁 看好周期股
劉思明：中字頭股調整 部分收息股趁回吐買
【明報專訊】港股昨天捱沽，跌幅頗全面，包括近期較火熱的中字頭股。中字頭股剛開始調整，現已估計炒作已完屬言之尚早，部分收息股可以趁回吐吸納。
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