姜靜：倘幣策更積極 人幣料受壓

然而，樂觀情緒未能持續，儘管周末有更多支持股市政策陸續出台，但市場意識到刺激措施的局限，並期待當局能推出更全面、更大力度的實體經濟支持措施；加上恒大被勒令清盤，人民幣再隨着情緒轉弱而走低。中期方面，我們認為更積極的貨幣政策，預示着中國將加大力度對抗通縮，亦可能導致人民幣受壓。

本周，市場將持續關注內地如未有更多刺激措施，可能進一步打壓市場情緒。美國方面，市場等待美聯儲議息結果和非農就業報告，美元兌人民幣可能在區間內有偏向下行風險。短期內，美元/人民幣的阻力位見7.22、7.24；支撐位見7.1810、7.1640。

至於歐元方面，市場將焦點轉至歐洲央行官員議息會議後偏鴿派的言論，並大幅提高歐央行4月減息押注，導致歐元兌美元跌至7周低位，一度跌穿1.08關口。鑑於經濟持續放緩，PMI數據仍深陷收縮區域，大部分受訪者下調對歐元區通脹以及增長預期，今明兩年的HICP預測下調為2.4%和2.0%，GDP增長預測下調為0.6%和1.3%。

歐元兌美元日線圖出現溫和的看跌勢頭，鑑於歐洲央行提前減息的風險及歐洲短期內歐元/美元可能偏弱整固，除非美聯儲在本周意外轉鴿。短期內，貨幣對支撐位在1.08和1.0780；阻力位在 1.0875、1.0920。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]