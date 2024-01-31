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經濟
國際金融

上調全球經濟增長預測 IMF：「硬着陸」風險降

【明報專訊】由於美國經濟具韌性，加上中國推出財政刺激措施，以及大型新興經濟體的表現強勁，國際貨幣基金組織（IMF）將2024年全球經濟增長預測上調至3.1%，較去年10月的預測上調0.2個百分點。不過IMF警告，中東的緊張形勢，為大宗商品及供應鏈帶來新的風險，幸而全球通脹回落速度較預期快，經濟「硬着陸」的風險已經降低。IMF對2025年的全球經濟增長預測，維持在3.2%不變。

IMF預計，美國今年經濟增長2.1%，歐元區和日本增長0.9%，而英國增長0.6%。發展中國家方面，IMF預計中國今年經濟增長4.6%，印度增長6.5%，而俄羅斯增長2.6%。

此外，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTs）顯示，美國12月職位空缺增至902.6萬個，高於市場預期的875萬，是3個月來最高，反映就業市場持續穩健。市場等待微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOG）等重磅股收市後公布業績，美股早段輕微下滑。

挪威主權基金去年回報率逾16%

受惠於科技股去年大幅上揚，全球最大的主權財富基金——管理1.6萬億美元資產的挪威主權財富基金（正式名稱為挪威央行投資管理公司，NBIM）昨公布，2023年獲得2.22萬億挪威克朗（約1.66萬億港元）的破紀錄利潤，全年投資回報率達16.1%。該基金的資產組合中，約71%是股票。在股票組合當中，科技股佔比達22.3%，回報增長主要來自美股科技「七巨頭」。

受去年秋季罷工等影響，通用汽車（美：GM）第四季的調整後稅前利潤按年大減54%，不過GM對今年的前景樂觀，並準備向股東返還更多資本，其股價早段升6%。聯合包裹（美：UPS）第四季收入及前瞻指引遜預期，另宣布將裁員1.2萬人，以節省成本，其股價早段挫逾7%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕挪威主權財富基金 JOLTS職位空缺 經濟預測

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