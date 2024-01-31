會財局促政府注資2億應付開支

【明報專訊】香港股市一蹶不振，影響港府出資的金融公營機構的營運收入，會財局及證監會均料下個財年將錄得赤字。據立法會財經事務委員會內討論文件所示，會財局及證監會預計2024至2025年財政年度，將分別錄1.68億元和7.74億元赤字，會財局於文件提出，要求政府提供2億元非經常開支承擔額的注資，以應付該局於下財年開支。
會財局收入主要自來證券交易的徵費，以及核數師執業證書及執業單位註冊申請費用，該局預計2024/2025年度收入共約2.37億元，較2023/2024年度增近12%，預算經營支出逾4.04億元。
政府於2019年4億元種子資金的餘額，將於今年第三季耗光，考慮市場的持續不確定，和由香港核數師進行審計的上市公司平均審計費用呈負增長趨勢，加上會計界現時人才短缺，認為目前尚未有條件根據「用者自付」原則，開拓新收入來源，因此要求政府注資。
主要收入來自證券交易和期貨及期權合約交易的徵費的證監會表示，預計下個財政年度將錄7.74億元赤字，但一如過往，不會向立法會要求撥款；證監會提到，現時現行徵費率0.0027%，期貨及期權合約交易徵費為每張合約0.54元或0.10元，該會料下財年交易徵費率應維持0.0027%。該會繼續寬免業界牌照年費一年，預計少收2.52億元。
證監會去年11月以54億元購入港島東中心作自用，該會稱，若扣除自資購置永久辦事處的26.24億元，其可用儲備金為39.86億元。