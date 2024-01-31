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經濟

ACCA：應降股票樓市印花稅

【明報專訊】特許公認會計師公會（ACCA）預計港府本財政年度赤字為1220億元，ACCA香港分會副會長何家輝表示，該數字較財政司長陳茂波於去年2月時預算的544億元，多出676億元。何家輝估算，港府截至今年3月31日的綜合儲備將達7130億元，相等於港府約11個月的支出，而該會認為其儲備量處於合理水平，並建議調減股票及樓市印花稅。

ACCA預計今年香港赤字情况較港府先前預測為嚴重，何家輝解釋其主要原因為賣地收入減少，以及港樓和港股市交易量下降，而導致其印花稅收入下降。他提到港府本財年的賣地收入，較先前預測的850億元，低出約600億元。

建議股票印花稅與內地看齊

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，該會歡迎港府先前將股票印花稅回歸至買賣雙方各付0.1%，但他指出現時香港股票印花稅，仍較其他地區為高，建議將股票印花稅下調至與內地看齊，即僅由賣方支付0.05%。鄭傑燊續稱，股票印花稅水平不會主導港股交易量，其旨在提升香港股票平台，與其他地區股票平台的競爭力。

鄭傑燊又建議，港府應進一步減少樓市印花稅，並以香港永久居民為優先考慮，惟綜合利率及其他因素，現時難以釐定樓市印花稅的減幅。他建議港府應先從買家印花稅（BSD）着手，並針對香港永久居民買樓投資的角度推出第一輪減稅措施。

相關字詞﹕賣地 股票印花稅 樓宇印花稅 印花稅 財政赤字 財政儲備 財政預算案 赤字 特許公認會計師公會

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