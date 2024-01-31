英客戶歸類嚴重出錯 匯控被罰5.7億

PRA歷來第二大罰單

《金融時報》報道提到，匯豐銀行錯誤地將無分隔銀行內（non-ringfenced bank，即沒有分隔零售銀行和投資銀行業務的銀行），幾乎所有符合FSCS保障資格的客戶，錯誤地歸分為不符合保障資格的一類內；PRA表示，匯豐銀行的失誤為非常嚴重，而匯豐銀行於近15個月期間，沒有就發現其FSCS合資格客戶的篩選條件出現問題向PRA反映。

配合調查 實際罰金減45%

根據FSCS計劃，銀行需要確保其系統及資訊到位，而協助監管機構識別若銀行萬一倒閉後，旗下合乎資格、受8.5萬英鎊存款保障的銀行客戶；PRA續稱，匯豐甚至曾向PRA提供錯誤信息，表示該行的系統符合FSCS的特定要求。

匯豐銀行於隨後的聲明中表示，很高興能解決此問題，而PRA最終通知認可該行對調查的配合，以及為全面解決有關問題而付出的努力，匯豐銀行將繼續專注為客戶提供服務。