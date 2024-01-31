至少6新股趕農曆新年長假前入表 申港上市

【明報專訊】農曆新年前不少新股趕及長假前遞表申請來港上市，周一（29日）有五家公司齊入表，連同昨日亦有一家公司入表。當中，醫藥研發服務企業太美醫療及生物醫藥公司華昊中天曾先後嘗試到上交所科創板申請上市不果後，轉戰本港。其餘三家公司包括北交所上市公司、HPV疫苗研發商康樂衛士、家庭維修平台啄本鳥維修及網絡文學IP運營公司星閱控股。
銷售臨牀研究、藥物營銷方案SaaS產品的太美醫療，2021年底曾「叩門」上交所科創板，但至去年3月，卻被指不符合發行條件、上市條件或信息披露要求被拒，而轉投本港。太美醫療去年首3季虧損按年擴大近半成至達2.69億元（人民幣，下同），摩根士丹利和中金公司為其上市申請的聯席保薦人。
太美醫療曾申科創板上市被拒
至於華昊中天，從事合成生物學技術，致力開發腫瘤創新藥，中信建投國際及建銀國際為其聯席保薦人。公司去年亦曾嘗試到上海科創板掛牌，但與太美醫療不同，公司及後是自動撤回申請再轉投香港。華昊去年首3季虧損1.3億元。
另外兩隻新股，啄木鳥維修國際及星閱控股同期則已見盈利。其中啄木鳥維修於2023年首3季盈利1.02億元，按年擴大14.6倍，中金公司及中泰國際為其聯席保薦人。按總交易額計公司為內地最大家庭維修平台，提供服務覆蓋逾300個主要家居、家電設施維修務。
至於星閱控股，按2022年網絡文學IP授權及IP轉讓收益計，於內地網絡文學IP授權及IP轉讓市場排名第四，市場份額2.1%。去年首三季盈利7097.8萬元，按年倒退17.5%，華泰國際與東興證券（香港）為其聯席保薦人。
而昨截稿前夕，於哈薩克斯坦經營鎢礦開採的佳鑫國際亦入表申請在港上市，中金公司為獨家保薦人。