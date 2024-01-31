明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒隆地產全年多賺3.5％ 末期息0.6元

【明報專訊】恒隆系昨日除了宣布董事長職務交棒外，同時公布2023年度全年業績，地產旗艦恒隆地產（0101）期內缺乏售樓收益，股東應佔基本純利按年減少1.5%至只有41.37億元。但是受惠於內地租盤收入按年錄得3%增長，在港收租組合自2020年度以來重現正增長，收入按年增長2%，因此股東應佔溢利按年增長3.5%至39.7億元。每股末期息按年持平派0.6元（見表）。

CEO：不急於在港增土儲

該集團的母公司恒隆集團（0010）期內股東應佔溢利亦按年增長3.4%至28.11億元，每股末期息亦按年持平派0.65元。執行董事兼行政總裁盧韋柏表示，若撇除人民幣期內貶值因素，集團在內地的租金收入按年實質增長8%。至於在內地零售租務市場方面，盧韋柏說，今年情况較難預測，有別於疫情期間重點找來最好的消費群過來消費，現時有需要舉辦多些活動吸引入流。

在內地的地產發展方面，盧韋柏說，今年會恢復推盤，料今年有數個百分點業務來自售樓部門。隨着集團位於武漢及昆明的項目完成發展，他相信以現樓銷售會較樓花為佳。他們在港不急於增加土地儲備，亦會依市况銷售藍塘道住宅單位。集團首席財務總監趙家駒補充，今年單是在杭州恒隆廣場發展方面便要應付60億元資本開支，除此以外，如非必要將會非常謹慎。現時恒隆集團及恒隆地產的淨負債率分別為28.6%及31.9%，屬非常健康水平，並會做好財務紀律。

恒隆系昨日跟隨大市下跌，恒隆地產股價大跌8.4%，成為跌幅最大藍籌股，恒隆集團股價則跌2.5%。摩根大通發表報告稱，恒隆地產業績稍為差過預期，在內地零售降級下，料對該股的租金收入或受影響，但料8.2厘的股息率會在低價對股價帶來支持。由於副董事長陳文博早已參與集團運作，該行估計董事長變動，不會對業務帶來顯著影響。

相關字詞﹕陳文博 摩根大通 盧韋柏 恒隆集團 恒隆地產

上 / 下一篇新聞

恒隆陳啟宗退任 兒陳文博接棒 稱現應保本保命 非大發展時候
恒隆陳啟宗退任 兒陳文博接棒 稱現應保本保命 非大發展時候
恒指挫373點再失萬六關
恒指挫373點再失萬六關
至少6新股趕農曆新年長假前入表 申港上市
至少6新股趕農曆新年長假前入表 申港上市
英客戶歸類嚴重出錯 匯控被罰5.7億
英客戶歸類嚴重出錯 匯控被罰5.7億
比亞迪第4季核心盈利遜預期 股價見52周低 花旗：短期走勢料受影響
比亞迪第4季核心盈利遜預期 股價見52周低 花旗：短期走勢料受影響
中電盈警商譽減值 去年實多賺逾6倍
中電盈警商譽減值 去年實多賺逾6倍
德勤：市場未恢復 內房或現多次債務重組
德勤：市場未恢復 內房或現多次債務重組
中美貿易戰 促內地晶片企落戶香港
中美貿易戰 促內地晶片企落戶香港
ACCA：應降股票樓市印花稅
ACCA：應降股票樓市印花稅
會財局促政府注資2億應付開支
會財局促政府注資2億應付開支
內媒：首批地產項目白名單或月底前落實
內媒：首批地產項目白名單或月底前落實
中海油服拓鑽井服務 料去年海外業務收入增
中海油服拓鑽井服務 料去年海外業務收入增
泰瑞達78億製造業務撤出中國 受累美持續收緊半導體技術出口管制
泰瑞達78億製造業務撤出中國 受累美持續收緊半導體技術出口管制
上調全球經濟增長預測 IMF：「硬着陸」風險降
上調全球經濟增長預測 IMF：「硬着陸」風險降
歐元區上季GDP初值意外按季持平
歐元區上季GDP初值意外按季持平
張兆聰：金礦股處低位 美議息前小注吸
張兆聰：金礦股處低位 美議息前小注吸
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：倘幣策更積極 人幣料受壓
姜靜：倘幣策更積極 人幣料受壓
技術取勝：兗礦料15元有支持
技術取勝：兗礦料15元有支持
劉思明：中字頭股調整 部分收息股趁回吐買
劉思明：中字頭股調整 部分收息股趁回吐買
周顯：借錢買資產 不能當現金牛
周顯：借錢買資產 不能當現金牛
湯文亮：恒債吸引 買恒債的人仲吸引
湯文亮：恒債吸引 買恒債的人仲吸引
Elize PARK首批30伙折實均呎近2.7萬 Prince Central後同區3年最貴 1房入場600萬
Elize PARK首批30伙折實均呎近2.7萬 Prince Central後同區3年最貴 1房入場600萬
話你知：樂風4年前3億收購洗衣街全幢舊樓
話你知：樂風4年前3億收購洗衣街全幢舊樓
新藝今年推大嶼山兩豪宅 涉27幢洋房
新藝今年推大嶼山兩豪宅 涉27幢洋房
天鑄4房銀主盤售3900萬 7年貶值四成
天鑄4房銀主盤售3900萬 7年貶值四成
王新興2.5億統一灣仔舊樓業權 擬建酒店
王新興2.5億統一灣仔舊樓業權 擬建酒店
代理涉新盤銷售欺詐陳述遭檢控
代理涉新盤銷售欺詐陳述遭檢控
Elize PARK享鄰近雙港鐵站地利
Elize PARK享鄰近雙港鐵站地利
鄰近花墟MOKO商場 起居購物方便
鄰近花墟MOKO商場 起居購物方便
基金特區：富達：亞洲經濟增長勁 看好周期股
基金特區：富達：亞洲經濟增長勁 看好周期股