薛偉傑：美鷹派議員提法案廢中資專利 惹外界憂慮

這引發了外界擔憂，同樣由該眾議員在去年9月14日提出、主要針對中國大陸企業的《2023年禁止對抗性專利法案》（《H.R.5475 - Prohibiting Adversarial Patents Act of 2023》），是否也大有可能取得進展，甚至最終獲得參眾兩院通過而成為正式法例，令內地企業之前在美國取得的數以萬計專利在一夜間歸零。

先看《打擊中國間諜行為報告法案》。該法案的目的，是加強美國對於中國共產黨對美國知識產權的經濟盜竊的反應。該法案指示美國司法部的總檢察官需要準備一份關於司法部應對與中國國家安全威脅有關的活動的年度報告。

這些威脅包括：盜竊商業機密、盜竊美國知識產權和研究成果，以及來自實驗室、大學和國防工業基地設施的研究人員等的威脅。「2015年，中國政府發表《中國製造2025》倡議，這是一項旨在取代美國科技優勢的政府戰略性整體計劃。這項舉措導致美國知識產權盜竊案激增，每年對美國經濟造成高達6000億美元的損失。」Scott Fitzgerald說。單看上述的言論，就可知道此君的立場非常極端和欠理性，提出的數據也是順口開河，太過誇張。須知道，中國大陸和美國的雙邊貿易額每年也不過是6000多億美元。

再看看更加極端的《2023年禁止對抗性專利法案》。該法案主要包括兩方面：1.要求專利申請者透露，在5年內受到來自「外國對手」相關資助的資訊。2.禁止向被認定為對美國國家安全構成威脅的多個實體清單內的任何實體、個人或關聯人士批出美國專利。而且，這些實體、個人或關聯人士批之前已經取得的美國專利，都不可以執行，等於變相作廢。

據報道，過去幾年，美國政府已先後將至少1200多家中國大陸的企業、科研機構和高校等列入各種「實體清單」，當中包括：華為、中興、大疆創新（DJI）、哈爾濱工業大學等，國有企業和軍校就更加不用說了。萬一這個法案真的獲得美國參眾兩院通過而成為正式法例，華為等內地龍頭科技企業之前已在美國取得的數以萬計專利，將會在一夜間「歸零」。

華為中興大疆或首當其衝

其中，已長期受到美國科技禁運和封殺的華為，若連專利授權方面的收入也被削弱，將受到最大影響。據悉，華為2022年在專利授權方面的收入為5.6億美元。有內地媒體估計，2023年或增至10餘億美元。有些內地媒體和評論員認定，這個法案不可能獲得通過，不必認真看待。理由是，同類的提案其實早在2019年已出現，提案人的知名度更高，乃共和黨鷹派參議員Marco Antonio Rubio。

筆者認為，這個看法有一定的理由。後者在2019年提出那個提案時，連不少美國媒體和網民都覺得離譜。但過去5年，美國政府、兩黨甚至個別企業持續指摘華為、大疆等威脅美國國家安全，就連很多較溫和的媒體、學者、企業領袖和公民也感到麻木，為免得咎，未必會願意再發聲反對。若說這個法案一定不會通過，而不作任何準備和預案，也是不行。根據美國國會的議事程序，提案需要獲得眾議院、專門委員會、眾議院、參議院審議和表決。兩院均通過後，再交給美國總統簽署，成為正式法律。倘美國總統拒絕簽署，提案會再交回參眾兩院表決。若提案在兩院再以三分之二或以上的票數通過，就會成為法律，美國總統不能反對。

無疑，《2023年禁止對抗性專利法案》暫時只有很少眾議員和議，連眾議院司法委員會似乎也未開始討論。但不要忘記，今年是美國大選年，兩黨為了鬥出位、鬥「愛國」、鬥立場強硬，最簡單的就是拿內地來開刀（反而俄羅斯和朝鮮卻未必敢動）。而且，不可理喻的特朗普，今年極可能再度成為共和黨的總統候選人，甚至有可能在明年重新入主白宮。所以，內地企業也要認真未雨綢繆、以防萬一。除了準備向世界知識產權組織投訴之外，更需要預早物色一些擅長就憲法條文打官司的美國律師，預備必要時在美國起訴該法案侵犯私有財產，違反美國憲法的第一條和修正案的第五條。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]