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經濟
2024年1月30日星期二
龐寶林 全民造ESG
投資策略
官方樓指連跌兩年 逾20年最長跌浪 連跌8個月累挫12% 業界：期待美減息扭跌勢
尚悅‧嶺一房318萬沽 5年實蝕近四成
租金指數去年升6.6% 6年來最大升幅
NOVO 2A期周五推售186伙 增1%回贈
銷監局：去年新盤投訴74宗 減46%
先達85呎舖售160萬 24年蝕204萬
恒大清盤嚇窒 港股升幅蒸發逾半 大市成交連續6日逾千億 藥明系未止跌
憂新業務虧損暫難收窄 大摩削美團目標價
摩通：領展料北上消費可控 予增持評級
康樂衛士申港上市 或「北+H」頭炮
彭博：圓幣嘉實意博擬參與穩定幣沙盒
官媒：房貸利率首付比例或降 政策延續寬鬆基調 助市場企穩恢復
德勤科大報告：「優才通」人才錯配
東風暢行購創格融資租賃 涉資逾11億人幣
大家樂轉專業管理 羅開光：與時並進 嘆家族生意傳承有難度 「皇帝搵仔都有樽頸」
梁可婷跨界任新CEO 源自鍾意做生意
聯儲線人：實際利率恐升 不利經濟 美通脹放緩 何時減息陷兩難
倫敦樓市降溫 工資升 房價10年來最可負擔
大行料歐元受壓 挑戰日圓套利貨幣地位
張兆聰：興達擬分拆 股價向好可吼
港元定存高息精選
陳錦興：時代電氣追落後
龐寶林：綠色轉型無「三通」不成
何民傑：公共財政不宜借貸度日
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之二）
薛偉傑：美鷹派議員提法案廢中資專利 惹外界憂慮
技術取勝：昆能逼區間頂待突破
星爺伙抖音搞微短劇 《金豬玉葉》5月有得睇
劉思明：內需消費股偏強 家品股可留意
周顯：港股跌 關金管局乜事？
湯文亮：學子購買力比專才更勁
龐寶林：綠色轉型無「三通」不成
【明報專訊】最近中央政府為支持A股及港股，不止降準0.5%，更推出「三聯通」，但今次所談及「三通」與「三聯通」區別頗大。
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官方樓指連跌兩年 逾20年最長跌浪 連跌8個月累挫12% 業界：期待美減息扭跌勢
尚悅‧嶺一房318萬沽 5年實蝕近四成
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