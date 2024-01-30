康樂衛士申港上市 或「北+H」頭炮

北交所上市公司 市值52億

據康樂衛士早前於北交所的公布，擬申請發行不少於4957.76萬股新H股，佔已擴大後股本約15%。截至昨日止市值達52.2億元（人民幣，下同），公司的核心研發項目為HPV疫苗（又稱為子宮頸癌疫苗），料可於今明兩年先後提交三價，以及九價HPV疫苗的生物製品許可申請。公司去年首3季仍錄得虧損2.25億元，按年擴大6.76%。中信証券及建銀國際為其聯席保薦人。

至於上周五同日入表申請上市的3家企業當中，卡游是唯一一家於去年首3季已實現盈利的公司，由摩根士丹利、中金公司和摩根大通出任聯席保薦人。

卡游於內地主要從事集換式卡牌營銷，集換式卡牌指具有特定主題的實體卡，可供消費者收藏、交換或暢玩。公司於2021年和2022年持續虧損，至去年首3季才扭虧為盈，期內利潤達2.6億元。

卡游去年首3季扭虧 訊飛醫療見紅

而科大訊飛（深：002230）旗下的訊飛醫療科技，受累於高研發開支，去年首3季虧損按年擴大4.8%，達1.6億元。公司主要從事醫療人工智能解決方案規模化及商業落地，華泰國際、廣發融資（香港）、建銀國際為其上市聯席保薦人。是次上市後，科大訊飛仍擁有該公司已發行股本總額的52.47%。

至於內地臨牀階段的生物製藥公司同源康醫藥自成立以來一直處於淨虧損狀態，去年首3季虧損達2.7億元，按年擴大30.79%，公司亦預計在可預見的未來將繼續產生淨虧損，且可能無法產生足夠的收入以實現或維持盈利能力。中信証券為其此次上市的獨家保薦人。

明報記者

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