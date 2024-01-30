NOVO 2A期周五推售186伙 增1%回贈

本月新盤撻訂42宗 超上月全月

綜合市場資訊，2024年1月至今主要新盤累積錄約42宗撻訂個案，超越上月全月約40宗，當中約38宗，是相關買家於簽署正式買賣合約後取消交易（即主要屬撻大訂），由嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸揚海，更一日內連錄4宗撻訂個案，本月至今暫錄有13宗交易告吹。最新撻訂單位分別是2A座11樓A室、18樓A室、17樓B室及23樓B室，實用面積由842至955方呎，全屬3房1套間隔，均於2021年9月成交，成交金額由2777.8萬至3363.28萬元不等，涉及總額約1.25億元，所有買家均採建築期付款計劃，料遭沒收訂金約1248萬元。

另路勁（1098）與港鐵（0066）合作發展的港島南岸晉環，昨透過招標出售第1B座42樓A室，即「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）上周最後一伙撻大訂單位，實用919方呎，以3000萬元、實呎3.26萬元售出，較當年原成交價3536.4萬元，賣平536.4萬元或15%。換言之，發展商已將呂氏2021年購入晉環4伙成功重售。呂麗君當年購入的單位，位於第1B座39至42樓A室，全為實用919方呎3房1套連工作間單位，合共成交價約1.4億元，料呂氏遭殺訂約1404萬元。發展商近月已將其中3伙，先後劈價約兩成售出，連同是次成交，總成交價約1.15億元，較原來總價低約2522萬元或18%。

[香港地產]