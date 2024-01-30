租金指數去年升6.6% 6年來最大升幅

低2019年8月租金高峰6.5%

翻查資料，私宅租金指數若按年計算，曾於2009年至2018年，連續10年錄得升幅、期內累升97%，為近年最長升浪。若以單位分類，去年以實用431方呎以下A類單位、實用431至752方呎B類單位，表現最佳，按年同樣升7%跑贏大市。

業界指高才通刺激租賃市場

去年2月至10月私宅租金指數連升9個月、期內累升6.9%（追平2018年2月至10月連升9個月的紀錄、期內累升5.6%），去年11月報185.5點則與10月持平，經過短暫整固後，12月私宅租金指數再上揚、報187.1點，按月升0.9%。上月各類單位租金指數均上升，介乎0.2%（實用753至1075方呎C類單位）至1%（實用431至752方呎B類單位）。

萊坊董事王兆麒認為，租務市場受惠「高才通」計劃，令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金可續升5%至8%，中小型住宅租金升幅料跑贏豪宅；此外，業主整體租金回報率提升至近3厘。

[香港地產]