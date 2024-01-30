官方樓指連跌兩年 逾20年最長跌浪 連跌8個月累挫12% 業界：期待美減息扭跌勢

明報記者 林可為

受高息、環球政經局勢不穩拖累，去年樓價走勢締造多項跌浪紀錄。根據差估署數據，上月私宅售價指數報312.1點，按月跌1.39%，是2017年1月錄得309.7點後，近7年最低紀錄；與2021年9月歷史高位398.1點相比，則相差21.6%。事實上，私宅售價指數去年5月至12月連跌8個月、期內共挫12%，是繼2002年6月至2003年7月連跌14個月、期內共挫19%後，以月份計，屬逾20年來最長跌浪。

上月按月跌1.39% 兩年累跌逾兩成

上月各類物業售價指數全部向下，按月跌幅由0.36%（實用1076至1721方呎D類單位）至1.6%（實用431至752方呎B類單位）。另一項跌浪新紀錄，是2023年全年私宅售價指數，按年跌6.8%，是繼2022年錄15%按年跌幅後，連續兩年報跌，期內累挫21%。去年全年，以實用431方呎以下A類細單位樓價表現最差，全年跌8.7%跑輸大市。翻查資料，以按年計，對上一次最長跌浪，於1998年至2002年、即亞洲金融風暴、科網股爆煲期間發生，該5年私宅售價指數共挫58%。

細單位全年跌8.7% 跑輸大市

展望今年樓市，業界好淡爭持。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀認為，若港府全面「撤辣」，配合減息的憧憬，今年上半年樓市將平穩橫行，待完成整固後，下半年樓價可望回升5%至8%，惟要到2025年才出現大升浪。利嘉閣研究部主管陳海潮指出，首季樓價受高息、新盤低價影響，季內有機會再跌2%至3%，惟對全年樓價不太悲觀，因市場陸續有相對利好消息出現，包括下月出台的《財政預算案》或再「減辣」、中央降準釋放資金救市、股市及經濟轉穩帶動樓市及專才到港持續帶來住屋需求，料全年樓價仍有力回升5%至8%。不過，高力香港研究部主管李婉茵認為，樓價走勢續受高息、一手貨尾銷情、政府政策成效及土地銷售等影響，料今年樓價續跌5%至10%。

[香港地產]