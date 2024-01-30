明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

官方樓指連跌兩年 逾20年最長跌浪 連跌8個月累挫12% 業界：期待美減息扭跌勢

【明報專訊】去年初受通關刺激，樓價一度回升，但自第2季起掉頭回落，雖然港府去年10月公布連串「減辣」措施，惟樓價未見反彈。據差估署最新數據，上月私宅售價指數報312.1點，按月跌1.39%，跌幅雖較去年11月1.89%收窄，惟仍連跌8個月，累挫12%。綜觀去年全年，樓價按年跌6.8%，是繼2022年、即第五波疫情大爆發當年錄15%跌幅後第2年下跌，兩年共跌21%，成1998年至2002年連續5年下挫後（期內樓價累跌58%），逾20年來最長跌浪。市場憧憬美國減息可扭轉樓價跌勢，而業界認為若下半年落實減息，今年樓價仍有機會回升5%至8%。

明報記者 林可為

受高息、環球政經局勢不穩拖累，去年樓價走勢締造多項跌浪紀錄。根據差估署數據，上月私宅售價指數報312.1點，按月跌1.39%，是2017年1月錄得309.7點後，近7年最低紀錄；與2021年9月歷史高位398.1點相比，則相差21.6%。事實上，私宅售價指數去年5月至12月連跌8個月、期內共挫12%，是繼2002年6月至2003年7月連跌14個月、期內共挫19%後，以月份計，屬逾20年來最長跌浪。

上月按月跌1.39% 兩年累跌逾兩成

上月各類物業售價指數全部向下，按月跌幅由0.36%（實用1076至1721方呎D類單位）至1.6%（實用431至752方呎B類單位）。另一項跌浪新紀錄，是2023年全年私宅售價指數，按年跌6.8%，是繼2022年錄15%按年跌幅後，連續兩年報跌，期內累挫21%。去年全年，以實用431方呎以下A類細單位樓價表現最差，全年跌8.7%跑輸大市。翻查資料，以按年計，對上一次最長跌浪，於1998年至2002年、即亞洲金融風暴、科網股爆煲期間發生，該5年私宅售價指數共挫58%。

細單位全年跌8.7% 跑輸大市

展望今年樓市，業界好淡爭持。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀認為，若港府全面「撤辣」，配合減息的憧憬，今年上半年樓市將平穩橫行，待完成整固後，下半年樓價可望回升5%至8%，惟要到2025年才出現大升浪。利嘉閣研究部主管陳海潮指出，首季樓價受高息、新盤低價影響，季內有機會再跌2%至3%，惟對全年樓價不太悲觀，因市場陸續有相對利好消息出現，包括下月出台的《財政預算案》或再「減辣」、中央降準釋放資金救市、股市及經濟轉穩帶動樓市及專才到港持續帶來住屋需求，料全年樓價仍有力回升5%至8%。不過，高力香港研究部主管李婉茵認為，樓價走勢續受高息、一手貨尾銷情、政府政策成效及土地銷售等影響，料今年樓價續跌5%至10%。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

尚悅‧嶺一房318萬沽 5年實蝕近四成
尚悅‧嶺一房318萬沽 5年實蝕近四成
租金指數去年升6.6% 6年來最大升幅
租金指數去年升6.6% 6年來最大升幅
NOVO 2A期周五推售186伙 增1%回贈
NOVO 2A期周五推售186伙 增1%回贈
銷監局：去年新盤投訴74宗 減46%
銷監局：去年新盤投訴74宗 減46%
先達85呎舖售160萬 24年蝕204萬
先達85呎舖售160萬 24年蝕204萬
恒大清盤嚇窒 港股升幅蒸發逾半 大市成交連續6日逾千億 藥明系未止跌
恒大清盤嚇窒 港股升幅蒸發逾半 大市成交連續6日逾千億 藥明系未止跌
憂新業務虧損暫難收窄 大摩削美團目標價
憂新業務虧損暫難收窄 大摩削美團目標價
摩通：領展料北上消費可控 予增持評級
摩通：領展料北上消費可控 予增持評級
康樂衛士申港上市 或「北+H」頭炮
康樂衛士申港上市 或「北+H」頭炮
彭博：圓幣嘉實意博擬參與穩定幣沙盒
彭博：圓幣嘉實意博擬參與穩定幣沙盒
官媒：房貸利率首付比例或降 政策延續寬鬆基調 助市場企穩恢復
官媒：房貸利率首付比例或降 政策延續寬鬆基調 助市場企穩恢復
德勤科大報告：「優才通」人才錯配
德勤科大報告：「優才通」人才錯配
東風暢行購創格融資租賃 涉資逾11億人幣
東風暢行購創格融資租賃 涉資逾11億人幣
大家樂轉專業管理 羅開光：與時並進 嘆家族生意傳承有難度 「皇帝搵仔都有樽頸」
大家樂轉專業管理 羅開光：與時並進 嘆家族生意傳承有難度 「皇帝搵仔都有樽頸」
梁可婷跨界任新CEO 源自鍾意做生意
梁可婷跨界任新CEO 源自鍾意做生意
聯儲線人：實際利率恐升 不利經濟 美通脹放緩 何時減息陷兩難
聯儲線人：實際利率恐升 不利經濟 美通脹放緩 何時減息陷兩難
倫敦樓市降溫 工資升 房價10年來最可負擔
倫敦樓市降溫 工資升 房價10年來最可負擔
大行料歐元受壓 挑戰日圓套利貨幣地位
大行料歐元受壓 挑戰日圓套利貨幣地位
張兆聰：興達擬分拆 股價向好可吼
張兆聰：興達擬分拆 股價向好可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
陳錦興：時代電氣追落後
陳錦興：時代電氣追落後
龐寶林：綠色轉型無「三通」不成
龐寶林：綠色轉型無「三通」不成
何民傑：公共財政不宜借貸度日
何民傑：公共財政不宜借貸度日
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之二）
袁啓亮：從《繁花》看香港「城市名片」（三之二）
薛偉傑：美鷹派議員提法案廢中資專利 惹外界憂慮
薛偉傑：美鷹派議員提法案廢中資專利 惹外界憂慮
技術取勝：昆能逼區間頂待突破
技術取勝：昆能逼區間頂待突破
星爺伙抖音搞微短劇 《金豬玉葉》5月有得睇
星爺伙抖音搞微短劇 《金豬玉葉》5月有得睇
劉思明：內需消費股偏強 家品股可留意
劉思明：內需消費股偏強 家品股可留意
周顯：港股跌 關金管局乜事？
周顯：港股跌 關金管局乜事？
湯文亮：學子購買力比專才更勁
湯文亮：學子購買力比專才更勁