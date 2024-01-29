買黃金避險 慎選投資方法

明報記者 袁國守

展望金價走勢，瑞銀認為今年會有上行空間，隨聯儲局可能在第2季開始減息，預期交易所交易基金（ETF）對黃金的需求將會增加，料金價今年底有望漲至每盎司2250美元。

若然看好金價前景，投資方法有多種，包括買入實金、紙黃金（黃金存摺）、黃金ETF、金礦股及黃金期貨等，由於每種方法各有優點和缺點，涉及的風險不盡相同，因此應視乎個人的風險承受能力去選擇。

先說實金，廣為大眾熟悉的途徑是到金舖購買，但金飾種類繁多，如有金幣、手鏈及頸鏈等，且金飾價格包含手工費，若買來純為投資非裝飾（如用於嫁娶）並不划算。雖然銀行亦有提供實金買賣服務，例如千足金條及9999金條，買賣差價一般遠低於金舖，惟要面對儲存問題，若求安全，便要在銀行開設保險箱存放。

紙黃金免儲存煩惱 ETF涉佣金

另一個既簡單又直接的方法，是到銀行開戶買紙黃金，即黃金存摺，交易種類通常為99金、9999金及倫敦黃金等，不但免去儲存煩惱，而且不用支付任何手續費。然而，有別於現金儲蓄戶口，黃金存摺戶口不會定期派息，而且各家銀行的買賣差價不一，開戶前宜貨比三家。

如已開設證券交易戶口，又擁有買賣股票經驗，利用黃金ETF例如SPDR金ETF（2840）投資黃金最簡單方便，因回報與金價升跌直接掛鈎，而且流動性大，入場費亦不高，按上周五收市價1464元計算，每手為5股，一手只需7320元。當然，世上無免費午餐，SPDR金ETF每年經常性開支比率約0.4%，並如同股票買賣，投資者需要支付佣金、交易所徵費等費用。

金礦股較波動 期貨涉槓桿效應

此外，看好黃金表現還可考慮金礦股例如紫金礦業（2899）、山東黃金（1787）及招金礦業（1818）等，但要留意，金礦股同時受本身基本因素左右，潛在升跌幅可較黃金ETF高，加上港股持續不振，以紫金為例，過去一年累跌一成，期內SPDR金ETF則升3.2%，可見金礦股並非捕捉金價升勢的最佳工具。

假如自問投資作風進取，願意承受高風險，則可考慮以孖展形式買賣黃金期貨，優點在於能「以小博大」，以小量資金賺取倍數計的回報；另一吸引處在於看好時可買升，看淡時可買跌，不用局限於做單邊。不過，買賣黃金期貨涉及槓桿效應，風險高，一旦遇上市况急劇逆轉，投資者分分鐘「蝕入肉」，虧損金額超過原先投入的本金。

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[袁國守 退休綢繆]