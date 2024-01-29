映日灣均價1.85萬 按月彈近2%

明報記者 周悅蜓

中原分行經理王春江表示，映日灣第2座高層D室，實用面積242方呎開放式單位，原業主去年3月放盤開價530萬元，累減70萬元或約13%，以460萬元成交，實呎19,008元，買家為同區上車客；原業主2019年9月以501.5萬元一手買入，持貨逾4年，帳面蝕41.5萬元，連同印花稅項及其他雜費，料有機會實蝕約63.4萬元或12.6%。

開放式單位業主料損手13%

王續指出，荃灣區內樓價近半年來累跌近10%，而租盤缺乏盤源，令不少買家轉租為買，而本月荃灣區內成交氣氛回暖，預料區內成交量可按月上升3%。

海之戀‧愛炫美4房2200萬沽

此外，同區半新盤海之戀2期海之戀‧愛炫美，亦新錄蝕讓成交；中原首席分區營業經理丘漢偉表示，海之戀‧愛炫美第5A座高層A室，實用面積1163方呎4房1套間隔，望海景，以2200萬元易手，實呎18,917元；原業主2019年7月2640.4萬元一手購入，帳面蝕440.4萬元，連使費後料有機會實蝕約602萬元或約23%。

此外，屯門半新盤御半山近日錄得移民盤蝕讓成交。中原分行經理曾慧敬表示，御半山第2B座高層E室，實用面積441方呎兩房戶，望山景，原業主去年11月開價728萬元，由於移民而急售，減價226萬元或31%後，以502萬元沽出、實呎11,383元，買家為同區上車客；原業主2020年10月以721.91萬元一手買入，帳面蝕219.91萬元。資料顯示，原業主一手購入單位時，料享回贈約7.5萬元，扣除稅項等開支及計算回贈後，估計仍要實蝕約247.3萬元或34%。

瓏門兩房10年升值近四成

新春前，不少買家入市二手物業，美聯高級分區營業經理曾祥聰表示，屯門指標屋苑瓏門第6座中層G室，實用面積483方呎兩房設計，原業主早前以750萬元放售，而買家為新盤向隅客，有見區內同類單位樓價回落近20%，議價後獲減價75萬元或一成，以675萬元承接，實呎13,975元；原業主2014年以487.8萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約187.2萬元或38%。

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