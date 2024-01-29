殷樺花園獲區內客租3房戶 預付一年37萬

金融客逾3萬租維港滙海景兩房

此外，有從事金融業人士承租長沙灣維港滙單位。美聯物業分行區域經理劉志偉表示，維港滙1期5座高層A室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享海景，獲從事金融業人士以月租3.05萬元承租，實用呎租約58元。業主2021年12月以約1441萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

映築兩房1.8萬租出 呎租56元

同區半新盤映築亦錄租賃成交。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，映築高層C室，實用面積322方呎，兩房間隔，設開放式廚房，望開揚市景，以月租1.8萬元租出，實用呎租56元。業主2022年2月763萬元一手購入，持貨快將兩年，租金回報約2.8厘。

機師1.25萬租藍天海岸一房戶

新春前東涌再錄機師租樓個案。中原地產分行經理曹嘉華表示，藍天海岸5座極高層F室，實用面積388方呎，1房間隔，享山景，獲一名機師以月租1.25萬元承租，實用呎租約32元。曹指出，由於業主鍾情機師客，加上於低位時買入物業，故以低於市價約7%租出。業主2013年2月427.5萬元買入，租金回報約3.5厘。