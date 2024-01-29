澄天增折扣回贈 比率達樓價12%

就澄天價單所見，項目原先的「星級建築期」付款，更改為「天天向上」建築期付款，兩方案下，買家同樣支付5%訂金後，分6次每次支付樓價0.5%加付訂金，惟原先的「星級建築期」付款不設折扣，另有最高7%現金回贈，而新推出的「天天向上」建築期付款，則有3%折扣，另有最高6%現金回贈，以及最多樓價3%代繳印花稅優惠。

不過，雖然新方案折扣連回贈比率達樓價約12%，但要全數獲得有關優惠，需於180天內完成交易，而該折扣連回贈比率，亦與原有的180天即供付款相若。發展商稱，上述方案指定提供予D或E室單位買家，相信可進一步吸引買家。項目周末其間連沽兩伙，套現1140萬元，昨日售出單位為10樓C室兩房戶，實用400方呎，成交價691.13萬元，實呎17,278元。

瓏碧帶動 一手兩日售約60伙

另外，碧桂園（2007）九龍城現樓瓏碧劈價賣樓帶動下，過去兩日市場共錄得約60宗一手成交，雖然較前周末約24宗多1.5倍，但仍處於低水平。其中瓏碧繼上周六即日售出40個單位後，昨日再沽兩伙，其中一伙為5樓J室，實用面積213方呎，成交價381.9萬元，實呎17,930元；另外一伙為15樓B室，實用213方呎，成交價399.2萬元，實呎18,742元，項目迄今累售112伙，累積套現約8億元。

本月一手410宗成交 按月少近千宗

市場統計，本月迄今市場暫錄得約410宗一手成交，由於本月餘下日子未有大型新盤推售活動，相信本月全月成交，將較上月全月約1400宗大跌近七成。