周胡慕芳4760萬「首置」入市地利根德閣

3房連車位 呎價3萬

上述單位為地利根德閣3座低層A室，實用1582方呎，3房1套間隔，連一個車位，本月中以4760萬元易手，實呎30,088元。資料顯示，買家以胡慕芳（Woo Mo Fong Susan）作登記，中英文名字均與周胡慕芳相同。資料顯示，周胡慕芳今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主2017年3700萬元購入，帳面獲利1060萬元或約28%。

曾為胡關李羅律師行合伙人的周胡慕芳，過往出任長和系多間公司高層，包括2015至2016年出任長實（1113）執行董事兼集團副董事總經理、目前仍為該公司非執行董事，以及港燈電力、長建（1038）的替任董事，而2020年她更成為港交所（0388）非執行董事。

另市場上部分銀主大幅減價沽貨。美聯首席高級營業經理盧浩表示，天后柏傲山3座高層D室銀主盤，實用595方呎，原由銀主2022年12月放售，當時叫價2000萬元，至去年下半年曾下調叫價至約1800萬元，惟近兩個月屋苑內有同類型單位以約1430萬元易手，故銀主最終以1450萬元售出單位，較1年多前叫價大減550萬元或27%，實呎24,370元。

柏傲山銀主盤1450萬沽 9年貶值19%

原業主2015年1797萬元一手購入，及後11次由不同銀行及財務公司承做按揭，最新成交價較9年前購入價低347萬元或19%。

事實上，臨近歲晚，二手屋苑交投回落。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末僅錄3宗成交，按周下跌50%，連跌3周，為近7周新低，零成交屋苑增至7個，只有鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄1宗成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，節日氣氛逐漸轉濃，睇樓活動亦開始轉靜。美聯分行統計，剛過去周末十大屋苑錄約7宗成交，按周持平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，內地降準及各提振經濟措施，將為市場釋放資金，料有利內地及香港經濟，本港樓市料受惠，相信農曆年後，樓市有望出現小陽春。