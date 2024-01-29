廖偉強：穩樓市拼經濟須同步而行

政府對樓市的對應就更叫人擔心，有很多分析認為，政府對樓市的政策，是緊抱着中央領導人曾講過「房子是用來住的，不是用來炒的」而制定。筆者相當認同中央領導人的講話；但對於香港政府如何解讀，則值得商榷。市民大眾都容易理解，「炒」是指「投機炒賣」，與「投資增值」是兩回事，政府也應該要清楚。

在全球很多經濟發達的地區，物業的用途都是住，同時也可提供穩定收入，以及有機會增值。不論是內地人還是香港人，傳統上喜歡持有房屋作為重要資產，除了自住，亦可賺取租金收入，所以當有多餘資金時，都會考慮投進樓市，這是正常的投資增值方式，不可能視作「投機炒賣」。如果沒有這些投資者買樓收租，試問出租單位供應又何來？

筆者明白，政府責任是令人人都有容身之所，他們可以是獲編配公屋、購買居屋，或者是租住私樓，又或買私人物業，這完全視乎不同階層及需要；所以，不可能亦不應任由一個主要資產市場不斷下滑，以期望達至「人人都買得起」的水平。只要樓價穩定，市民財富才不會被蒸發，經濟才可復蘇。這是唇齒相依，不可能任由樓市下沉而在經濟方面「下藥」，更不應幻想可出現「樓市憔悴，但經濟蓬勃」狀况。期望政府做必要做的事，穩樓市，拼經濟，同步而行，讓香港在龍年再次騰飛。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]