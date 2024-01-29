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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：聯儲局應謹慎減息

【明報專訊】市場預期聯儲局加息經已結束，即使減息仍未到來，息口亦進入橫行階段。不過聯儲局理事沃勒及對冲基金橋水聯席投資總監詹森異口同聲指出，減息不宜過快，以免產生反效果。

筆者所見，市場已產生投資預期，美國樓市股市等投資市場，相繼上揚。

沃勒表示，美國距離聯儲局2%的通脹目標近在咫尺，但在較低的通脹率，將持續回落變得明確之前，聯儲局不應急於下調指標利率。無論何時開始減息，都應該有條不紊、小心謹慎地進行，而非像聯儲局在試圖挽救經濟免受衝擊，或即將出現衰退時，所採用的大幅、快速減息的做法。

沃勒透露，最近經濟數據對聯儲局來說，幾乎是好得不能再好，經濟增長逐漸放緩，失業率保持在低位。

橋水詹森在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇研討會時表示，金融市場對聯儲局減息預測過於樂觀，今年較後時間作出相應調整時，可能引發金融市場動盪。

金融市場經已把聯儲局進取減息的預測反映在長債價格上，這使市場面對的風險上升，股市仍未反映通脹升勢進一步放緩，以及經濟增長趨於疲弱等潛在危險因素。

聯儲局在息口方面未有行動，但投資者先下手為強，近月來率先將美股推高，美股標指破頂，而道指及納指均在歷史高峰附近徘徊，破頂場面隨時一破再破。

美樓市方面，已於去年10月底升破歷史高峰，幅度雖然輕微，但相當硬朗。

世界各地樓市股市普遍反彈，部分經已破頂，假如美國再減息，全球樓股升勢將繼續看俏，有力再升。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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