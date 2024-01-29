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經濟
安本集團 投資放大鏡

投資策略

安本集團：亞洲企業今年盈利看好 日本印度成焦點

【明報專訊】安本投資業務全球行政總裁文慶生（René Buehlmann）認為，亞洲是長期投資的重要潛力所在。他指出，亞洲的增長去同步化，預計一旦美聯儲暫停並開始削減利率，亞洲增長將超越美國，預計這將在今年中期實現。文慶生還強調，亞洲企業盈利能力增強，指出該地區2024年的盈利，預計將以美國兩倍的速度增長。因此，他認為投資者可能會因為亞洲強勁的盈利增長和降級風險較低，而對亞洲市場表示讚賞。此外，他預計，韓國、台灣、印度和日本等主要市場將成為亞洲的主要表現者。

對於中國，文慶生指出，目前的估值看起來具有吸引力，宏觀指標顯示，針對性的政策支持正產生積極成果。消費服務已經開始復蘇，隨着消費者的儲蓄比率恢復正常，消費服務的復蘇有可能擴大。目前一個重建庫存周期正在啟動，預計在未來幾個月將提速。文慶生樂觀地認為，這些發展可能恢復企業和消費者信心，從而有可能使中國市場迅速反彈。他補充說：「我們對能夠適應不斷變化的監管框架並與中國政策目標保持一致的公司持樂觀看法，尤其是在數碼創新、綠色科技、可負擔的醫療保健和改善生活等領域。」

在2024年的投資方向，在亞洲以外，文慶生還認為高質量的固定收益和可持續性轉型投資是關鍵。在固定收益領域，文慶生關注即將到來的利率轉折點，並偏愛高質量債券，尤其是一些全球實力較強銀行發行的債券，而不是風險較高的替代品。文慶生對涉獵存續期保持樂觀，通過投資全球政府債券、信用和新興市場本地貨幣債券來實現。他說：「我們保持對投資級別的超額配置，因為它在應對企業風險上比股票更具吸引力。我們看到投資新興市場本地債券的信號愈來愈強烈，因為一些新興市場央行的起始出配利率下調，今年年中之前應該擴展到全新興市場，帶來利率下調周期。某些涉及不良債務的市場可能提供特別吸引的收益率。」

在可持續性投資方面，文慶生強調，投資者需要超越純粹關注脫碳問題，因為與氣候轉型相關的社會問題、對大自然的更大關注，以及應對氣候相關物理風險所需適應措施的日益迫切需求，都獲各地監管部門的更多關注。他又強調，氣候變化的影響仍然是投資者需要考慮的關鍵因素。他補充說：「世界正在變化，我們需要為氣候轉型提供資金。投資那些正在變革中的企業至關重要，因為一旦實現轉型過渡，就會創造超額收益。」

對於亞洲的機遇，文慶生認為印度和日本是區內的亮點。他強調，印度經濟正處於周期性上升的初期階段，使其成為全球增長最快的國家之一。他補充說，在過去10年的重大改革推動下，印度債券市場相對於廣泛的資產類別取得了顯著的超額收益。他表示：「印度債券市場前景依然光明，這是投資者進入市場的絕佳時機。」對於日本，文慶生認識到帶動股票市場的因素，包括有力的宏觀及個別公司或行業的因素。他強調，日本公司重視盈利和資本回報。他說：「東京證券交易所努力提高企業盈利能力和治理水平，加速了企業重組、股息支付和股票回購，這些都為市場前景帶來正面影響。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[安本集團 投資放大鏡]

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