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經濟

阿吉蘭引中資港資拓沙特 冀伙港交所建礦交易平台

【明報專訊】近年香港投資市場正與中東及沙特阿拉伯建立更廣泛的商業往來，沙特投資內地最多的民營企業阿吉蘭兄弟控股，已居中扮演紅娘角色，單在去年已經引進內地及香港資金，在當地落實最少8至9個合資項目。該集團大中華區總經理顏旭光指出，今後冀爭取投資額逾數億元以上的巨型項目落地，並且看重開發當地製造業等機會。其更擬探討和港交所（0388）合作的潛在機會，為參與當地醞釀成立的礦業交易平台鋪路。

明報記者 陳偉燊

顏旭光指出，經阿吉蘭安排下，除了見到更多政府及民間率團過來沙特阿拉伯考察及物色商機，單是去年已有8至9宗來自包括中國及香港的新合資項目在沙特阿拉伯及中東海灣國家落實，累計至今共落實的合資項目更逾12宗。儘管該等新項目需時取得營業所需許可，但他表示已按計劃執行，並料今年內一定可以啟動發展。

今年覓超級項目 留意工業新能源等

在去年的基礎之上，他說：「公司在2024年的目標是，尋求更多達超級規模的項目過來沙特阿拉伯投資，關注的領域涵蓋工業製造業、石化、航空、新能源環保項目，目標項目的規模冀達數億美元至數十億美元」。儘管阿吉蘭本身擬保持私人公司營運，暫時未有考慮上市，但是他稱：「將來若合資項目發展成熟，可以選擇到沙特阿拉伯上市。」

最近沙特阿拉伯證券交易所入股迪拜商品交易所，顏旭光說，這有助當地金融市場發展。他更指出，沙交所還正部署發展新的礦業交易所平台，會公開讓公、私營參與。在考慮到礦業發展是沙特阿拉伯的經濟發展四大支柱之一，阿吉蘭本身又有在當地投資金礦、銅礦的經驗，亦有和中國北方礦業簽署戰略合作關係，因此他們把握今次機會參與其中。參考他們和合作伙伴在當地投資虛擬銀行，以及和合作伙伴、移動支付解決方案商威富通，成功開發當地電子錢包市場的做法和經驗，他不諱言會探討與港交所（0388）討論合作，爭取在沙特組建礦業交易所，並藉此推動人民幣國際化及定價。

助中東資金洽拓內地 瞄準石化生意

此外，阿吉蘭既為沙特阿拉伯招商引資，亦為中東資金來華投資出力。顏旭光指出，阿吉蘭亦和其他沙特阿拉伯的大型企業如沙特阿美石油、沙基工業股份等一樣，留意在內地投資石化生意的機會，目前有數個項目洽談中。除了他們之外，他亦見沙特有很多公司來華考察，找尋潛在的合資計劃伙伴。

相關字詞﹕沙基工業 阿美石油 沙特阿拉伯證券交易所 顏旭光 港交所 阿吉蘭兄弟控股

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