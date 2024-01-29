明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

九源錄盈利 研發「減肥神藥」

【明報專訊】若談及有醫藥股來港招股，或會想起近年的大熱行業：生物醫藥股，相關股份最大特色便是大多數公司仍未有藥物推出市場，未有盈收。不過今次提及的九源基因，已有8種藥物或藥械可在市場銷售，往績期間收入保持於10億元（人民幣，下同）以上，去年首3季亦錄得1億元盈利。值得留意，九源亦有涉足近年備受關注的「減肥神藥」：司美格魯肽（Semaglutide）的研發，究竟能否吸引投資者青睞？

撰文 旻晞

早於1993年成立的九源，屬內地基因工程應用於醫藥行業的先行者之一。目前專注於4個治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。按灼識的報告，這4個範疇的藥物佔內地藥物總銷售的52%，是內地藥物市場的主流產品範疇，不過市場既大，競爭亦大。

「骨優導」佔收入55% 存依賴風險

目前九源已有8種藥物/藥械可在市場銷售，當中「骨優導」是一款含rhBMP-2的創新藥械組合產品及骨修復材料，用於骨缺損、骨不連、骨延遲癒合或不癒合的填充修復，以及脊柱融合、關節融合及矯形植骨修復，屬九源的「王牌」產品之一。去年首3季，「骨優導」銷售佔集團總收入高達54.6%，相較2021年其佔總收入比率僅為27.2%，說「骨優導」撐起九源「半邊天」也不為過。事實上，去年首3季該產品銷售收入按年升近66%，是期內九源7種錄得銷售收益的產品中，唯一錄得按年增長的產品（「吉芙惟」2022年未有銷售收益可作比較；去年8月1日才獲批的「吉坦蘇」則未見銷售收入紀錄），但已足以帶動九源期內整體收入按年升21%；但從另一角度看，銷售增長有較依賴單一產品的風險。

至於腫瘤科藥物，包括有治療中性粒細胞減少症的「吉粒芬」；而治療腫瘤化療後出現的各種病徵藥物，則有包括治療血小板減少症的「吉巨芬」；治療噁心嘔吐的「吉歐停」；亦有治療晚期乳線癌的「吉芙惟」，及治療腫瘤化療噁心嘔吐的「吉坦蘇」；最後是血液科藥物「吉派林」及依諾肝素藥品「億喏佳」。

當然，九源亦有在研產品，截至目前止共有12個在研藥品，涉及代謝、骨科及腫瘤科。當中較受市場關注便是上文提及的「減肥神藥」司美格魯肽：「吉可親」。去年，內地掀起一股「減肥神藥」司美格魯肽熱潮，這藥由丹麥製藥巨企諾和諾德（Novo Nordisk）（美：NVO）開發（Wegovy），該藥本來用途是針對治療糖尿病所引發的肥胖症及超重問題，但反而「喧賓奪主」，坊間反更標榜其減肥成效，令藥物大賣。去年第3季諾和諾德便憑Wegovy帶動收入按年增長7倍至13.6億美元，季度營業利潤（EBIT）按年增長33%至38億美元，無論收入及利潤均創歷史新高。

至於九源研發中的同類藥物「吉可親」（JY29-2），是一款針對肥胖症及超重的司美格魯肽生物類似藥。今年1月取得IND批准，即研究性新藥，在研藥物開始臨牀試驗前所需的申請及批准程序。目前正籌備III期試驗，並預期於今年開始該試驗的病人入組，暫時未有明確可推出市場的目標日期。筆者要強調，任何減肥方法，最適宜是先諮詢專業人員的意見。

至於九源目前已在銷售的8種藥物／藥械，當中7種藥物都已列入國家醫保目錄（乙類），即買相關藥物患者需支付自付額，剩餘的購買價獲得報銷。至於「骨優導」骨修復材料，因本身為醫療器械並無國家醫保目錄，各地區的醫保目錄各有不同，截至目前「骨優導」已進入10省市醫療器械醫保目錄，當中包括上海、廣東、海南等。

依靠分銷商 銷售開支佔比偏高

在分銷方面，九源目前仍主要透過分銷商銷售產品，去年首3季有67.5%產品銷售是來自分銷商；直銷銷售佔32.5%左右；又絕大部分於國內銷售，出口海外市場僅佔同期銷售收入3.2%。由於九源仍依靠各地分銷商銷售產品，或要聘用第三方推廣者以推銷產品，故往績其間，銷售及市場開支佔收入比始終偏高，2021年為49.7%，至2022年增至54.1%；去年首3季銷售開支亦有52.5%，還好是其銷售增長大體仍睇齊於其銷售開支，令集團純利率仍見擴大。

銷售開支還屬於公司可控制範圍，但於內地銷售藥物，近年最大風險仍來自於政策。九源2022年收入按年大減14%，單計銷售產品收入亦跌近13%。不要誤會是和新冠疫情有關，實情是當年旗下藥物「吉歐停」，被納入「帶量採購計劃」後，其銷售量及銷售價格均有所下降，令銷售收入按年急降72%，而去年首3季銷售收入再跌75%。「吉歐婷」銷售收入佔集團總收入於2021年原達18.8%，但去年首3季已急降至僅餘1.4%，政策影響相當驚人。

或更多藥物帶量採購 不利定價

目前，九源有3種藥物，包括「吉歐停」獲納入帶量採購計劃，公司亦表明，未來藥品集中帶量採購計劃的藥品覆蓋範圍存在不確定性。因此，無法保證日後可能會有更多藥物納入該等計劃，對公司的定價壓力、收益及盈利能力造成不利影響。

全國集中帶量採購（「VBP」）計劃，此機制的操作原則為以較低價格採購大量藥品，雖然「中標」能夠大量銷售產品，但價格通常大幅下降。對患者當然是喜訊，對藥廠卻是「百般滋味在心頭」。何解？因為中標至少還有銷售可言，若落標，則銷售最極端可以「清零」，你會怎揀？

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕財經專欄 九源基因 新股巡禮

上 / 下一篇新聞

騰訊進入績前停回購期 股價添隱憂 去年「真空期」曾跑輸大市 過去兩月日均6億托價
騰訊進入績前停回購期 股價添隱憂 去年「真空期」曾跑輸大市 過去兩月日均6億托價
南非大股東沽盤不斷 北水減倉恐雪上加霜
南非大股東沽盤不斷 北水減倉恐雪上加霜
法庭今或向恒大頒清盤令 聚焦清盤人之爭
法庭今或向恒大頒清盤令 聚焦清盤人之爭
渣打料外資今年淨買境內債大增至5000億
渣打料外資今年淨買境內債大增至5000億
中證監出招救市 叫停限售股借貨沽空
中證監出招救市 叫停限售股借貨沽空
瑞銀陳敏蘭：美債今年看好 回報料勝美股
瑞銀陳敏蘭：美債今年看好 回報料勝美股
未來10年全球投資 留意「5D」大趨勢
未來10年全球投資 留意「5D」大趨勢
瑞銀李智穎：冀中國通脹回升樓市回穩
瑞銀李智穎：冀中國通脹回升樓市回穩
貝萊德陳蕙蘭：全球對中國資產估值配置過低
貝萊德陳蕙蘭：全球對中國資產估值配置過低
阿吉蘭引中資港資拓沙特 冀伙港交所建礦交易平台
阿吉蘭引中資港資拓沙特 冀伙港交所建礦交易平台
籲外商中東在地生產建團隊 助爭取商機
籲外商中東在地生產建團隊 助爭取商機
生產力局：設備資金人才3方面撐工業
生產力局：設備資金人才3方面撐工業
微藻提取物製護膚品 助紓緩濕疹
微藻提取物製護膚品 助紓緩濕疹
先推一般護膚品 以收益支持研發工作
先推一般護膚品 以收益支持研發工作
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：倘回調可吸 納指Call 10126
金子：倘回調可吸 納指Call 10126
張兆聰：藥明康德可投機抄底
張兆聰：藥明康德可投機抄底
張兆聰：股價未破頂 亞馬遜可追落後
張兆聰：股價未破頂 亞馬遜可追落後
溫傑：網易成功收復早前失地
溫傑：網易成功收復早前失地
安本集團：亞洲企業今年盈利看好 日本印度成焦點
安本集團：亞洲企業今年盈利看好 日本印度成焦點
涂國彬：經濟復常 聯儲決策傾向數據為本
涂國彬：經濟復常 聯儲決策傾向數據為本
袁國守：超廉價雙雄 Temu與Shein受熱捧
袁國守：超廉價雙雄 Temu與Shein受熱捧
謝偉銓：檢視出租公屋政策 有效使用土地資源
謝偉銓：檢視出租公屋政策 有效使用土地資源
善用商場優惠 辦年貨過肥年
善用商場優惠 辦年貨過肥年
沈永年：分享山姆店Costco購物樂
沈永年：分享山姆店Costco購物樂
陳大為：分析美銀行體系資產負債情况
陳大為：分析美銀行體系資產負債情况
許健生：香港邁向無紙幣化
許健生：香港邁向無紙幣化
陳正犖：歐日加維持息率 貨幣前景待變
陳正犖：歐日加維持息率 貨幣前景待變
伍禮賢：創科受惠減息憧憬 業績料續增長
伍禮賢：創科受惠減息憧憬 業績料續增長
袁國守：新春前趁勢炒「中特估」
袁國守：新春前趁勢炒「中特估」
林少陽：外匯基金股票投資有改進空間
林少陽：外匯基金股票投資有改進空間
技術取勝：煤氣雙底回升
技術取勝：煤氣雙底回升
李聲揚：3隻單日升10%大公司
李聲揚：3隻單日升10%大公司
艾雲豪：《但願人長久》的遊子夢
艾雲豪：《但願人長久》的遊子夢
李順威：基金經理對經濟更樂觀
李順威：基金經理對經濟更樂觀
劉思明：央企或加快重組 中資券商受惠
劉思明：央企或加快重組 中資券商受惠
瑞銀亞洲：資金博反彈 阿里購21306
瑞銀亞洲：資金博反彈 阿里購21306
摩根大通亞洲：大市成交回升 港交所購21635
摩根大通亞洲：大市成交回升 港交所購21635
周顯：改差餉計算 可變相徵「富人稅」
周顯：改差餉計算 可變相徵「富人稅」
張佩儀：揀強積金計劃 勿忽略企業管治
張佩儀：揀強積金計劃 勿忽略企業管治
王弼：IBM成功翻身 可趁回吐收集
王弼：IBM成功翻身 可趁回吐收集
曾淵滄：港股反彈斷纜 轉勢仍未樂觀
曾淵滄：港股反彈斷纜 轉勢仍未樂觀
湯文亮：小心賣樓後唔見咗個仔
湯文亮：小心賣樓後唔見咗個仔
陳永傑：聯儲局應謹慎減息
陳永傑：聯儲局應謹慎減息
廖偉強：穩樓市拼經濟須同步而行
廖偉強：穩樓市拼經濟須同步而行
布少明：提振經濟 全面撤辣迫在眉睫
布少明：提振經濟 全面撤辣迫在眉睫
馬泰陽：內地降準增市場信心
馬泰陽：內地降準增市場信心
信置今年擬推4盤 涉近2000伙 ONE CENTRAL PLACE成頭炮 最快今季推
信置今年擬推4盤 涉近2000伙 ONE CENTRAL PLACE成頭炮 最快今季推
年多近百億連掃4地 涉近177萬呎樓面
年多近百億連掃4地 涉近177萬呎樓面
周胡慕芳4760萬「首置」入市地利根德閣
周胡慕芳4760萬「首置」入市地利根德閣
澄天增折扣回贈 比率達樓價12%
澄天增折扣回贈 比率達樓價12%
殷樺花園獲區內客租3房戶 預付一年37萬
殷樺花園獲區內客租3房戶 預付一年37萬
壽臣山南天第 融匯自然與藝術
壽臣山南天第 融匯自然與藝術
映日灣均價1.85萬 按月彈近2%
映日灣均價1.85萬 按月彈近2%
買黃金避險 慎選投資方法
買黃金避險 慎選投資方法