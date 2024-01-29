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經濟

法庭今或向恒大頒清盤令 聚焦清盤人之爭

【明報專訊】內房「債王」中國恒大（3333）的世紀清盤案今日再聆訊，據知情人士透露，債權人小組已決定加入提出清盤呈請，並擬委任曾負責多宗世紀清盤案及企業重組的企業諮詢公司安邁（Alvarez & Marsal）為清盤人，而另一批債權人則建議委任全球四大會計師行之一的安永會計師事務所為清盤人。

一旦法庭於下午決定向中國恒大頒下清盤令，或於下午一併裁定恒大清盤重任花落誰家，或債權人能否同意兩行聯手清盤。

債權人分別薦安邁及安永

路透社去年11月底報道，債權人小組推薦法院委任諮詢公司安邁負責清盤，另部分債權人則建議安永擔任。據了解，債權人小組今次尋求清盤的對象僅為中國恒大，並不涉及中國恒大的子公司，首階段亦無意將中國恒大賣盤，而是尋求繼續將恒大重組。

今日的中國恒大清盤聆訊於上午9時30分進行，下午2時30分將聆訊一項接管令，過去的聆訊並無類似安排，或意味恒大未能提出足以讓法庭延期考慮的債務重組方案。

債主轉軚申清盤 今「終極一審」

今日之所以被視為中國恒大的「終極一審」，源於近期債權人的態度轉變。路透上周報道，一個包括對冲基金、持有恒大逾20億美元（逾156億港元）境外票據的債權人小組，已通知高等法院計劃加入清盤呈請。據指，該境外債權團體在去年12月4日的清盤聆訊時仍站在恒大一方，但現已轉軚。

最早申請將中國恒大清盤的佳盛環球實控人連浩民近日接受內媒訪問時表示，已成功擺脫恒大債權人身分，並已在去年9月左右出售了手上有關恒大債權。

今次另一關注點是中國恒大及一眾內房一直被指將優先處理在岸債權人，而《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》將於今起生效。有法律界人士指出，最新的民商事互助安排並不包括清盤判決，新安排落實對在內地執行清盤令並無幫助。最高人民法院和特區政府在2021年5月簽訂了互認和協助破產程序的會談紀要，內地與香港清盤之間的合作互助，因試點關係，暫只限於深圳、上海及廈門3個城市試行。

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