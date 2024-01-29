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經濟

騰訊進入績前停回購期 股價添隱憂 去年「真空期」曾跑輸大市 過去兩月日均6億托價

【明報專訊】港股踏入今年1月，恒指最多曾挫逾一成，上市公司回購股份及大股東增持，成為低位支持股價的主要力量之一。重磅藍籌科網股騰訊（0700）為最大手筆回購的上市公司之一，於去年11月公布季度業績後重啟股份回購，至本月18日日均回購金額近6億元，佔集團期間股份日均成交約8%。不過，騰訊1月中起已暫停回購，有分析指出，過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，是次暫停回購，在大市低位反彈勢頭未穩下，恐為短期股價增添壓力。

明報記者 黃志偉

現時聯交所在上市公司公布季度業績前一個月設禁止買賣期（blackout period），公司回購股份及大股東增持一律禁止，公布全年業績前禁止買賣期則為兩個月。騰訊將於3月20日公布全年業績，剛於1月19日起暫停回購。騰訊去年11月15日公布第3季業績後，於11月20日迅速重啟回購，至本月18日止，日均回購金額達到5.73億元，佔同期騰訊日均成交約8%。

早前加碼回購 佔成交增至9%

當中，去年12月22日內地發布網絡遊戲草案，以致科網股股價大跌，騰訊趁機由每日回購4億元大幅加碼至10億元，騰訊在該期間日均回購逾8億元，佔當時成交比例約9%，回購買盤更成為重要購買力之一。

去年首季中期業績前股價跑輸

回顧過去一年，騰訊績前4次暫停回購期間的股價表現，於去年3月22日公布2022年全年業績前兩個月，騰訊股價累跌9.3%，曾低見328元，略為跑贏恒指約9.5%跌幅（見圖）。不過，騰訊公布2023年首季、中期業績前的回購「真空期」，股價則相對跑輸大市；直至去年11月騰訊公布2023年第3季業績，10月16日起暫停回購1個月，期間股價升5.2%，恒指升1.5%，反而跑贏大市。以去年全年表現計，恒指累積跌13.8%，騰訊則跌7.5%，全年計騰訊明顯跑贏大市逾6個百分點。不過，去年4次業績公布前的回購「真空期」，則有兩次跑輸大市。

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，參照過去騰訊業績公布前暫停回購期間的股價表現，預計是次暫停回購或令騰訊短期股價有所受壓，與過往情况相似。

匯控回購未受禁買賣期影響

現時績前股份回購豁免只限上市公司在倫敦、紐約雙重上市的股份，去年10月聯交所發表諮詢文件建議一律放寬，但前提要符合特定條件（見表）。現時在倫敦雙重主要上市的匯控（0005），回購行動未受業績公布前禁止買賣期影響。

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