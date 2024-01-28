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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：魚菜共生水耕初創 擬進軍沙特大馬

【明報專訊】在工廈開設魚菜共生水耕場的本地初創企業Full Nature Farms創辦人樂梓健表示，該公0司月前已獲得430萬美元（約3354萬港元）融資。此外，還和沙特阿拉伯一家私營企業簽訂合作備忘錄，雙方計劃在當地開設一個面積2萬多方呎的室內水耕場。沙特企業將佔股51%，該公司則佔股49%，但該公司只需以設備和技術入股。

雙方現正制訂正式合約的細節。若順利的話，該水耕場大約一年後就落成，水耕系統全部由該公司提供。另外，還有一家馬來西亞企業正與該公司商討技術授權。

樂梓健表示，該公司現時在香港的魚菜共生水耕場面積只有大約3500方呎。為此，他們要想盡方法來善用面積、提高效益，先後設計了10多個版本的水耕系統。

食用花等種植周期短 收益較高

例如，該公司研發了活動式的種植架，還有手動和電動兩款，每一排種植架都可以有限度地橫向移動，以方便工人工作。這種設計的最大優勢，是令到每間種植室只需留下一條通道，其餘的地面面積都可以用來放置種植架。

例如，該公司發覺，食用花和微菜苗的種植周期極短，分別只需一星期和兩星期就可以收成，「密食當三番」，收益較高。此外，對食用花和部分蔬菜來說，採用垂直種植的方式，密度會比多層水平種植架還高出一截。現時該公司種植約3.8萬株食用花、8000多盆微菜苗和900株生菜，主要供應給餐廳和酒店。

明報記者 薛偉傑

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